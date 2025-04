La mappa mensile della sismicità: 1667 terremoti a marzo, 53 al giorno

MeteoWeb

Sono stati 1667 i terremoti localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1 al 31 marzo 2025, un numero ancora in aumento rispetto allo scorso mese di febbraio con una media che però rimane costante a circa 53 terremoti al giorno considerando il minor numero di giorni dello scorso mese: è quanto rende noto l’INGV, in un post pubblicato sul blog INGVterremoti. Dei 1667 eventi registrati, 231 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e 29 eventi magnitudo pari o superiore a 3.0. Entrambi questi valori sono in linea con il mese di febbraio e si confermano al di sopra di quelli registrati nei precedenti mesi, sottolinea l’INGV.

Questo ulteriore incremento di sismicità e del numero di eventi registrati a marzo 2025 è ancora legato, come nel mese di febbraio, alla sismicità nell’area dei Campi Flegrei con diversi sciami sismici registrati e con l’evento più forte verificatosi il 13 marzo nell’area di Bagnoli, di magnitudo Md 4.6 (±0.3), risentito in una vasta area, da Bacoli verso ovest fino ai quartieri orientali di Napoli in prossimità dell’area vesuviana, e in vari Comuni presenti nei quadranti NE-N-NW dell’area napoletana.

Oltre alla sismicità in quest’area sono stati registrati in questo mese altri terremoti di magnitudo superiore a 4 in diverse aree del territorio nazionale. L’evento di magnitudo maggiore, Mw, 4.8, è avvenuto il 14 marzo al largo della costa garganica, nei pressi di Lesina (provincia di Foggia), con risentimenti diffusi non solo nelle aree costiere e interne della Puglia, ma anche nelle vicine regioni Molise, Campania e Basilicata. Nei giorni successivi altri due terremoti di magnitudo superiore a 4 sono stati localizzati nei pressi delle Isole Egadi, ML 4.0 il 15 marzo, e in provincia di Potenza, Mw 4.2, il 18 marzo. Anche quest’ultimo evento sismico è stato ampiamente risentito sia nel Potentino, in altre aree della Basilicata ed anche nelle regioni limitrofe di Puglia e Campania.

Sempre in quei giorni l’INGV ricorda anche la sequenza sismica in provincia di Catanzaro, tra i comuni di Marcellinara, Miglierina e Tiriolo, già attiva da febbraio, che ha fatto registrare in marzo oltre 300 terremoti di magnitudo non particolarmente elevate, fino a ML 3.4.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.