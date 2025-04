Un misterioso bagliore oceanico riportato per oltre 400 anni lascia perplessi gli scienziati

MeteoWeb

Per oltre 400 anni, i marinai hanno riportato un fenomeno misterioso in cui l’oceano sembra brillare a perdita d’occhio. “Il mare dall’orizzonte all’orizzonte in tutte le direzioni ha assunto un bagliore di fosforescenza […] la Luna era appena tramontata e l’intero mare era diverse tonalità più leggere del cielo“, scrisse J. Brunskill, un ufficiale a bordo di una nave chiamata SS Ixion che aveva navigato attraverso il Mar Arabico nel 1967. Quasi 10 anni dopo, un altro equipaggio a bordo di una nave di nome MV Westmorland osservò un evento simile nel Mar Arabico mentre navigava attraverso una “vasta area di bioluminescenza”, secondo il capitano della nave, P. W. Price. “Il mare […] abbagliava di un verde brillante”, scrisse in una lettera nel 1976.

Questi eventi, soprannominati “Milky Seas” (che si potrebbe tradurre con “mari lattiginosi” o “mari di latte”) dai marinai che hanno avuto la fortuna di incontrarli, sono stati notoriamente difficili da studiare a causa delle loro rare occorrenze in remote regioni dell’oceano dove molti umani non sono presenti per vederli.

Ora, gli scienziati che sperano di indagare meglio tali eventi particolari hanno compiuto un passo avanti verso la previsione di quando e dove si verificheranno questi misteriosi spettacoli bioluminescenti. Justin Hudson, uno studente di dottorato nel Dipartimento di Scienze atmosferiche della Colorado State University, ha compilato oltre 400 avvistamenti noti di “Milky Seas”, compresi quelli di Brunskill e Price, per creare un nuovo database che un giorno aiuterà gli scienziati ad avere una nave di ricerca presente a un evento, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Earth e Space Science.

“La mia speranza è che, con questo database, più persone saranno in grado di iniziare a studiare i” mari lattiginosi “e iniziare a svelare questo mistero che esiste da secoli“, ha affermato Hudson, che è il principale autore della nuova ricerca. Ha aggiunto che ulteriori studi sui “mari lattiginosi” possono rispondere alle molte domande che rimangono sul fenomeno, come il motivo per cui accadono e cosa potrebbero significare per la vita oceanica.

“I mari lattiginosi potrebbero essere un segno di qualcosa come un ecosistema molto buono e sano. Potrebbero essere un segno di un ecosistema malsano e non lo sappiamo”, ha aggiunto. “E così, essendo in grado di prevedere quando e dove accadranno, possiamo iniziare a rispondere a queste domande su dove si collocano in tutto il nostro sistema terrestre globale e interconnesso”.

Batteri bioluminescenti

Gli osservatori descrivono spesso i “mari lattiginosi” come simili di colore alle stelle di Glow-in-the-Dark messe nei soffitti delle camere da letto per bambini. Il bagliore che il fenomeno emette è stato riportato dai marinai abbastanza forte, un netto contrasto con l’oceano scuro tipicamente visto quando non c’è la luce del Sole o della Luna. Questi eventi, che possono durare per mesi e mesi, si estendono fino a 100.000 chilometri quadrati e quelli più grandi possono essere visti dallo spazio, secondo lo studio.

Mentre gli scienziati non sanno esattamente perché si verifichi questo raro bagliore, è probabilmente un sottoprodotto di alte concentrazioni di batteri bioluminescenti microscopici chiamati Vibrio Harveyi, secondo lo studio. Questa ipotesi si basa su un incontro casuale del 1985 da una nave di ricerca che aveva raccolto e testato un campione d’acqua durante un evento del “mare lattiginoso”.

“Ma oltre a ciò, le circostanze su come si formano e su come hanno iniziato a rendere l’intero oceano in questo modo sono ancora molto sconosciute“, ha affermato il Dott. Steven Miller, coautore dello studio e professore nel Dipartimento di Scienze atmosferiche della Colorado State University. Miller, che ha studiato il fenomeno per decenni, è stato l’autore principale di uno studio del 2021 che ha scoperto che i più grandi “mari lattiginosi” potevano essere rilevati tramite satelliti.

Dopo aver compilato tutte le registrazioni conosciute degli avvistamenti di “Milky Seas”, che includevano registrazioni storiche di rapporti di testimoni oculari da parte dei marinai e dati satellitari, gli autori dello studio hanno notato diverse tendenze relative a questi misteriosi eventi del mare: i mari lattiginosi appaiono principalmente nel Mar Arabico e nelle acque del Sud-Est asiatico, e possono essere influenzati da alcuni eventi climatici globali, come il Dipolo dell’Oceano Indiano ed El Niño Southern Oscillation, ha affermato Hudson.

Le regioni in cui si verificano principalmente i “mari lattiginosi” tendono a sperimentare l’upwelling, ossia quando l’acqua più fredda e ricca di nutrienti dall’oceano profondo viene portata in superficie a causa dei forti venti. Hudson prevede che in queste regioni ci sono circa un evento di “Milky Seas” all’anno. “Sono punti pronti per molta attività biologica”, ha detto Hudson. “Ma ci sono molti posti sulla Terra che sono così. Quindi ciò che realmente rende speciale (queste regioni) è una domanda enorme e aperta”.

Il ruolo dei “mari lattiginosi” nell’ecosistema

I “mari lattiginosi” sono diversi dagli eventi oceanici bioluminescenti più comuni causati da un tipo di fitoplancton noto come dinoflagellati. Questi organismi emettono un bagliore blu quando disturbati, come quando i pesci nuotano o le onde si schiantano sulla riva, in contrasto con il bagliore costante emesso nell’evento dei “mari lattiginosi”.

Mentre il fitoplancton lampeggia in un meccanismo di difesa, i ricercatori teorizzano che i batteri del “mare lattiginoso” brillano invece per attirare i pesci, che poi mangeranno i batteri e permetteranno loro di prosperare nell’intestino delle creature, ha detto Miller, che è anche il direttore dell’Istituto Cooperativo per la Ricerca in Atmosfera (CIRA) della Colorado State University.

Come molti altri scienziati che hanno studiato la bioluminescenza, Miller spera di vedere un giorno l’evento misterioso dal vivo. Il Dott. Edith Widder, un oceanografo e biologo marino che non è stato coinvolto nello studio, ha lo stesso obiettivo. “Ho trascorso la mia carriera osservando e misurando la bioluminescenza nell’oceano. Ho visto alcuni spettacoli di luce incredibili ma non ho mai visto un mare lattiginoso. Lo voglio davvero”, ha detto Widder in una e-mail. “Assemblando questa base di dati, gli autori ci avvicinano molto di più alla possibilità di prevedere dove e quando può verificarsi un mare lattiginoso”.

Widder, che è anche CEO e scienziato senior della Ocean Research & Conservation Association, si chiede quale effetto l’evento bioluminescente abbia sull’altra vita nell’oceano, in particolare sulle creature che si nascondono nelle profondità oscure durante il giorno e si avvicinano a mangiare solo nell’oscurità. “La luce è un fattore determinante critico delle distribuzioni e dei comportamenti degli animali nell’oceano. Cosa succede a quel gioco quotidiano di nascondino quando gli animali che hanno bisogno di nascondersi sono illuminati da tutta quella bioluminescenza? Qual è l’impatto sul ciclo del carbonio? Questo è un esperimento naturale che ha il potenziale di rivelare molto sul funzionamento della vita nell’oceano”, ha aggiunto.

Ci sono stati precedenti tentativi di compilare database di eventi di mare lattiginoso, ma ognuno di questi alla fine è andato perso nel tempo. Il nuovo database “ripristina il punto di riferimento per noi in termini di conoscenza e consapevolezza di dove stanno accadendo” mari lattiginosi “a livello globale e nel tempo”, ha detto Miller. Durante questi misteriosi eventi oceanici bioluminescenti, “la popolazione batterica sta rispondendo in questo modo che è così spettacolare, e in un modo che non avevamo veramente previsto potesse essere possibile“, ha aggiunto Miller.

Tra le molte domande senza risposta che rimangono: gli scienziati non sanno come il cambiamento climatico influisca sul verificarsi di tali eventi e come ciò possa influire sull’ecosistema, ha osservato. “Dobbiamo capire come funziona quel processo perché, tra le altre cose, i batteri e il fitoplancton sono associati al fondo della catena alimentare oceanica – tutte le specie di ordine superiore e i pesci dipendono da quella catena alimentare per esistere. E i cambiamenti in quella catena alimentare, basati sui cambiamenti nelle circolazioni del nostro pianeta, sono cose che dobbiamo conoscere”.

