Marte era un mondo di fiumi e piogge: ecco cosa dice la scienza

Per anni, gli scienziati hanno cercato di ricostruire il passato climatico di Marte, interrogandosi su come l’acqua abbia modellato il suo paesaggio oggi arido e polveroso. Un recente studio pubblicato su Journal of Geophysical Research: Planets aggiunge nuovi elementi a questa narrazione affascinante, proponendo una visione di Marte come un mondo un tempo caratterizzato da precipitazioni atmosferiche, fiumi e laghi.

La ricerca, condotta da un team di geologi dell’Università del Colorado-Boulder, si è avvalsa di avanzati modelli informatici per esplorare come le piogge avrebbero potuto plasmare la superficie del pianeta durante il Noachiano, il periodo compreso tra 4,1 e 3,7 miliardi di anni fa.

Il ruolo delle piogge nella formazione delle vallate marziane

Che Marte abbia ospitato l’acqua in abbondanza è ormai accertato: sonde come la Mars Global Surveyor e la Mars Odyssey, insieme ai rover attivi sul suolo, hanno raccolto prove di antichi corsi d’acqua e bacini idrici.

Ciò che restava da chiarire era il meccanismo principale che aveva alimentato questi flussi: piogge diffuse oppure lo scioglimento delle antiche calotte glaciali?

Per rispondere a questa domanda, i ricercatori hanno creato una versione digitale dettagliata di una porzione di Marte e simulato due scenari distinti: uno basato sulle precipitazioni e uno sullo scioglimento del ghiaccio.

I risultati hanno rivelato che nello scenario delle precipitazioni, le sorgenti d’acqua risultavano distribuite su più livelli altitudinali, generando una rete di vallate molto più articolata e coerente con le osservazioni reali.

Precipitazioni: l’ipotesi che meglio spiega il paesaggio marziano

Il confronto tra simulazioni e dati raccolti dalle missioni NASA ha confermato che il modello basato sulle precipitazioni atmosferiche si adatta meglio alla morfologia attuale di Marte.

Questa scoperta rafforza l’idea di un antico Marte dal clima temperato, potenzialmente capace di sostenere ambienti favorevoli alla presenza di acqua liquida e forse anche alla vita primitiva.

Implicazioni più ampie: uno sguardo anche alla Terra primordiale

Gli autori sottolineano come questi modelli di evoluzione geologica possano offrire analogie importanti anche per comprendere la storia primitiva della Terra.

Le dinamiche erosive, la formazione delle vallate e l’interazione tra atmosfera e superficie aprono nuove prospettive di ricerca sui pianeti rocciosi e sulla loro evoluzione nei primi miliardi di anni di vita.

In conclusione, l’immagine di un Marte caldo e piovoso guadagna ulteriore credibilità, ridisegnando la storia del Pianeta Rosso e avvicinandolo, più di quanto immaginassimo, al giovane pianeta che chiamiamo casa: la Terra.

