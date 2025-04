Marte tra fuoco e ghiaccio: la bellezza nascosta dei suoi poli

MeteoWeb

Marte è noto universalmente come il “pianeta rosso“, un mondo segnato da vaste distese di sabbia, paesaggi aridi e tempeste che avvolgono l’intero globo. Eppure, lontano dall’immaginario comune fatto di rocce e polveri, esiste un lato del pianeta tanto affascinante quanto poco conosciuto: i suoi poli. In queste regioni estreme si trovano calotte glaciali spettacolari, composte da ghiaccio d’acqua e anidride carbonica, che disegnano panorami sorprendenti e offrono spunti fondamentali per lo studio del clima e della geologia marziana.

Al polo nord, la calotta chiamata Planum Boreum si estende per circa mille chilometri con uno spessore medio di due chilometri. Durante l’inverno marziano, si ricopre di uno strato stagionale di ghiaccio di CO₂ che può raggiungere il metro di spessore. La sua superficie è segnata da affascinanti strutture a spirale, note come “troughs“, modellate dall’azione dei venti catabatici e influenzate dall’effetto Coriolis. Queste formazioni non sono solo esteticamente suggestive: svelano strati interni che rappresentano un vero e proprio archivio della storia climatica del pianeta. Un altro elemento distintivo della regione è il Chasma Boreale, un canyon vasto e profondo quanto il Grand Canyon terrestre.

Al polo sud, la calotta, sebbene più piccola con un diametro di circa 350 chilometri, presenta uno spessore massimo di tre chilometri e uno strato permanente di ghiaccio di anidride carbonica che in alcune zone raggiunge persino gli otto metri. Le osservazioni radar più recenti hanno rivelato indizi della possibile presenza di un lago subglaciale situato a circa 1,5 chilometri di profondità sotto la superficie ghiacciata: un’ipotesi affascinante che apre nuove prospettive sulla possibilità di trovare forme di vita microbica e sul passato idrologico del pianeta.

Le calotte polari marziane, soggette a trasformazioni stagionali, partecipano attivamente al ciclo atmosferico del pianeta. Durante l’inverno, fino al 30% dell’atmosfera si deposita sotto forma di ghiaccio di CO₂, mentre con l’arrivo della primavera questo ghiaccio sublima rapidamente, liberando gas nell’ambiente e generando fenomeni spettacolari come geyser di anidride carbonica mescolati a sabbia basaltica scura, capaci di modellare il paesaggio circostante.

Oltre al loro valore scientifico, queste regioni regalano immagini mozzafiato. Le sonde spaziali come Mars Reconnaissance Orbiter della NASA e Mars Express dell’Agenzia Spaziale Europea hanno catturato viste incredibili delle calotte: distese bianche interrotte da fenditure scure, vortici geometrici che si rincorrono sulla superficie, giochi di luce e ombra che sembrano usciti da un’opera d’arte. In netto contrasto con la monotonia polverosa delle pianure marziane, i poli offrono uno scenario sorprendente e quasi surreale.

Oggi, l’interesse scientifico per queste regioni è più vivo che mai. Non solo per la loro capacità di raccontare il passato climatico del pianeta attraverso i loro strati alternati di ghiaccio e polvere, ma anche per il loro potenziale come risorsa fondamentale per future esplorazioni umane. La presenza di acqua ghiacciata rappresenta infatti un elemento chiave per la sopravvivenza e l’autonomia delle missioni su Marte, rendendo i poli non solo affascinanti, ma anche strategici per il futuro dell’esplorazione spaziale.

