Matera, interruzione totale dell’acqua per un guasto: autobotti in città e scuole a rischio chiusura

“A causa di un guasto sulla condotta adduttrice, in contrada Trasano”, a Matera l’erogazione idrica, già sospesa in data odierna dalle ore 19 in alcune zone rurali (Borgo Venusio, quartiere Ecopolis e zona industriale La Martella) “sarà interrotta in tutta la città a partire dalle ore 8 di domani, 13 aprile, e fino ad ultimazione dei lavori”. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. “Il Comune di Matera, che ha attivato il Centro operativo comunale, e Acquedotto Lucano – è scritto nella nota – seguono costantemente la situazione al fine dei tempestivi aggiornamenti sullo stato dei lavori di ripristino, che sono già iniziati. Nel frattempo, per far fronte alle esigenze di approvvigionamento della città, saranno dislocate a cura di Acquedotto Lucano” autobotti in otto punti di Matera, tra cui l’ospedale Madonna delle Grazie.

Nel comunicato è inoltre messo in evidenza che “il numero delle autobotti potrà essere incrementato sulla scorta delle esigenze eventuali ed ulteriori che saranno rappresentate. Qualora la situazione si protraesse oltre la giornata di domenica 13 aprile, saranno sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio cittadino”.

