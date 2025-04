La medicina ha bisogno di corpi: scienziati propongono di “coltivarli”

MeteoWeb

Coltivazione di corpi umani “di riserva”: un concetto raccapricciante? Eppure per alcuni scienziati potrebbe diventare realtà. In un articolo pubblicato sulla rivista MIT Technology Review, 3 scienziati della Stanford University sostengono che i cosiddetti “bodyoid” potrebbero “rivoluzionare” la medicina. I corpoidi sarebbero fisiologicamente identici a un normale essere umano, ma progettati per non avere coscienza o provare dolore, scrivono gli studiosi, sostenendo che la scienza medica moderna è frenata da una grave carenza di “corpi umani di provenienza etica“. I corpi sono necessari non solo per testare gli interventi medici del futuro, ma anche per fornire organi per trapianti salvavita. Questi ricercatori sostengono che i corpi creati artificialmente potrebbero fornire “una fonte pressoché illimitata di organi, tessuti e cellule da utilizzare nei trapianti“. Pur riconoscendo che questa tecnologia solleva seri problemi morali, gli scienziati sostengono che dovrebbe essere possibile realizzarla “senza oltrepassare i limiti etici della maggior parte delle persone“.

Dai cadaveri per la formazione degli studenti di medicina ai campioni di cellule e organi per le sperimentazioni mediche, è un fatto inevitabile che la scienza medica abbia bisogno di corpi. Tuttavia, gli scienziati Dott. Carsten Charlesworth, Prof. Henry Greely e Prof. Hiromitsu Nakauchi affermano ora di trovarsi di fronte a una grave carenza di “materiali biologici umani“, che sta costando vite umane e frenando il progresso.

Solo negli Stati Uniti, ci sono più di 100mila pazienti in lista d’attesa per un trapianto di organi e molti di questi moriranno prima che un organo diventi disponibile. Senza una buona scorta di corpi umani, le sperimentazioni mediche vengono condotte su animali non umani, ma non è una buona soluzione. I ricercatori sostengono che ciò “non può replicare aspetti importanti della fisiologia umana e rende necessario infliggere danni alle creature senzienti“. Tuttavia, i nuovi progressi della tecnologia hanno ora presentato una soluzione audace: creare corpi partendo da zero, partendo da uno speciale tipo di cellule. Ciò garantirebbe a ricercatori e medici una scorta pressoché infinita di organi umani, senza dover attendere la morte dei donatori.

Anche se può sembrare fantascienza, le tecnologie necessarie sono già in rapido sviluppo. Di recente gli scienziati hanno scoperto nuovi modi per stimolare le “cellule staminali”, un tipo speciale di cellule che si formano nelle primissime fasi del nostro sviluppo, a trasformarsi in altri tipi di tessuti. Utilizzando queste cellule staminali, i ricercatori sono già riusciti a creare strutture che imitano le prime fasi di sviluppo degli embrioni umani reali. Allo stesso tempo, nuove ricerche hanno aperto la possibilità di sviluppare feti all’interno di uteri artificiali. I ricercatori scrivono: “Tali tecnologie, insieme alle consolidate tecniche genetiche per inibire lo sviluppo del cervello, rendono possibile immaginare la creazione di ‘corpoidi’, una fonte potenzialmente illimitata di corpi umani, sviluppati interamente al di fuori del corpo umano a partire da cellule staminali, privi di sensibilità o della capacità di provare dolore“.

Sebbene il progetto sia ancora solo un concetto, in teoria potrebbe apportare enormi benefici alla ricerca medica nel prossimo futuro. Gli scienziati sarebbero in grado di testare nuovi farmaci su tessuti e corpi umani reali senza mettere in pericolo soggetti di prova senzienti o dover ricorrere agli animali. Chi ha bisogno di un trapianto di organo potrebbe addirittura clonare un organo partendo dalle proprie cellule, garantendo così una perfetta compatibilità immunologica. Utilizzando i corpoidi derivati dal DNA di un paziente, i medici potrebbero addirittura esaminare i farmaci e vedere esattamente come questi potrebbero reagire prima di iniziare il trattamento. I ricercatori sostengono addirittura che i corpoidi non umani potrebbero essere utilizzati per allevare bovini destinati al consumo umano, creando un’alternativa etica per gli animali senzienti.

Tuttavia, gli ostacoli etici e legali alla creazione di un corpoide potrebbero rivelarsi ancora più scoraggianti della sfida tecnica. “Molti troveranno il concetto grottesco o spaventoso“, affermano gli scienziati. “E per una buona ragione. Abbiamo un innato rispetto per la vita umana in tutte le sue forme. Non permettiamo ricerche su larga scala su persone che non hanno più coscienza o, in alcuni casi, non l’hanno mai avuta“. Allo stesso modo, riconoscono che i corpoidi rischiano di sminuire lo status di persone reali che hanno perso conoscenza o sensibilità a seguito di lesioni. Continuano però a sostenere che queste preoccupazioni sono superate dai potenziali benefici per l’umanità e chiedono ulteriori ricerche e un dibattito pubblico più ampio sulla questione.

Gli scienziati concludono: “È necessaria cautela, ma lo è anche una visione coraggiosa: l’opportunità è troppo importante per essere ignorata“.

