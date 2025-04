Melanoma e tumori della pelle: due giornate di consulti gratuiti all’Ospedale San Giuseppe di Milano

MeteoWeb

Sensibilizzazione e diagnosi precoce rappresentano due pilastri fondamentali nella lotta al melanoma, un tumore cutaneo in continua crescita, che colpisce una popolazione relativamente giovane, spesso di età inferiore ai 50 anni. Il 10 e il 24 maggio, presso l’Ospedale San Giuseppe – Gruppo MultiMedica di Milano, in Via San Vittore 12, sarà possibile sottoporsi a consulti gratuiti per verificare lo stato di salute della propria pelle, con un focus particolare sull’analisi dei nevi. “Il melanoma è uno dei tumori cutanei più frequenti e aggressivi in fase avanzata – spiega il professor Emilio Berti, Specialista in Dermatologia dell’Ospedale San Giuseppe – Gruppo MultiMedica e ideatore dell’iniziativa – ma è anche uno dei più prevenibili, curabile e guaribile se individuato precocemente. In Italia, ogni anno vengono diagnosticati circa 15.000 nuovi casi, con un’incidenza in costante aumento, soprattutto tra i giovani adulti. La diagnosi precoce è fondamentale: il tasso di sopravvivenza supera il 90%, se il melanoma viene diagnosticato nelle fasi iniziali”.

Per questo motivo, in occasione della campagna di sensibilizzazione sul melanoma e i tumori cutanei prevista nel mese di maggio, l’Ospedale San Giuseppe organizzerà per i cittadini due giornate di consulti gratuiti, sabato 10 e sabato 24 maggio.

