Panico in Messico per esplosione nell’atmosfera: un bolide illumina il cielo | VIDEO

“Un oggetto luminoso che ha attraversato il cielo seguito da un forte boato“. È quanto raccontano gli abitanti di León, a 360 chilometri dalla capitale Città del Messico, che in decine di messaggi sui social descrivono quella che risulterebbe essere l’esplosione di una grande meteora nell’atmosfera in Messico. L’avvistamento ha gettato nel panico per alcuni minuti gli abitanti di quest’area, che hanno sentito tremare le case per l’onda d’urto dell’esplosione avvenuta a un’altezza stimata di 20/30 chilometri, nel timore che l’oggetto avesse impattato proprio sulla città.

Il fenomeno astronomico è avvenuto alle 3:49 ora locale, momento in cui i social media hanno iniziato a riportare la caduta di un oggetto celeste non identificato e i sismografi riportavano le vibrazioni create dall’onda acustica dell’esplosione. “Abbiamo avuto molta paura, ci siamo svegliati sentendo le finestre che tremavano e credendo che si trattasse di un terremoto o di intrusi che cercavano di entrare in casa”, ha riferito all’ANSA un abitante di León.

