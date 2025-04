Meteo, 17-18 aprile 1991: la più grande nevicata primaverile del secolo in Pianura Padana

MeteoWeb

Nel panorama climatico italiano, poche date evocano un ritorno così spettacolare e inatteso dell’inverno come il 17 e 18 aprile 1991. In quelle ore, un’irruzione artica di eccezionale portata trasformò l’alta pressione primaverile in una vera e propria parentesi invernale. Il fenomeno, che colpì gran parte del Nord Italia, è oggi considerato una delle nevicate tardive più intense e diffuse del XX secolo, sia per estensione geografica sia per l’entità degli accumuli al suolo.

Le origini dell’evento: irruzione artica e depressione sul Mediterraneo

A determinare questa anomalia meteorologica fu una repentina discesa di aria artica dalla Scandinavia, che penetrò verso sud in poche ore, raggiungendo il Mediterraneo. Questo impulso gelido trovò terreno fertile per svilupparsi in una profonda depressione barica sul Golfo di Genova, che si spostò rapidamente sul Tirreno. Tale configurazione atmosferica innescò un vigoroso richiamo di aria umida e instabile dai quadranti meridionali, alimentando intense precipitazioni. Grazie alla presenza di isoterme tipicamente invernali (fino a -6 °C a 850 hPa), la neve riuscì a spingersi fino in pianura, coinvolgendo aree solitamente immuni da simili eventi a stagione così avanzata.

Un crollo termico senza precedenti per aprile

La portata dell’irruzione artica fu resa ancora più eclatante dal brusco crollo delle temperature. Nella mattinata del 17 aprile, le temperature massime toccavano valori tipici della primavera avanzata, con punte tra i 16 e i 23 °C in molte località della Pianura Padana. In poche ore, il fronte freddo abbatté i termometri fino a 0–2 °C, rendendo possibile l’attecchimento della neve anche nei centri urbani. Città come Milano, Torino e Modena si svegliarono sotto un manto bianco, con scene surreali che lasciarono il segno nella memoria collettiva. In alcuni casi, il passaggio del fronte fu accompagnato da temporali e grandinate, accentuando il carattere spettacolare e insolito dell’episodio.

Gli accumuli nevosi: dati eccezionali per la stagione

Le quantità di neve accumulate furono impressionanti, soprattutto considerando la quota e il periodo. Le aree più colpite risultarono il Piemonte e l’Emilia-Romagna, ma l’evento interessò buona parte del Nord Italia. Ecco alcune delle misurazioni più significative:

Boves (CN) : 44 cm

: 44 cm Cuneo : 35 cm

: 35 cm Cavallermaggiore (CN) : 22 cm

: 22 cm Bologna : 20 cm

: 20 cm Modena : 15 cm

: 15 cm Pinerolo (TO) : 13 cm

: 13 cm Torino : 5 cm

: 5 cm Milano (zona sud): 5 cm

In alcune zone collinari e montane del Piemonte e dell’Appennino emiliano, gli accumuli superarono anche i 40–50 cm. A Modena, l’evento fu classificato come la nevicata più abbondante di aprile dal lontano 1830.

Estensione dell’evento e città coinvolte

La nevicata interessò un’area vastissima, imbiancando l’intera Pianura Padana, con particolare intensità su Lombardia occidentale, Piemonte centro-meridionale, Emilia-Romagna e parte del Veneto (come i Colli Euganei). Oltre ai capoluoghi già menzionati, furono coinvolte anche città come Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Varese e Pavia. Nelle aree alpine e appenniniche si registrarono accumuli superiori al mezzo metro, rendendo necessario l’intervento dei mezzi spazzaneve in pieno aprile.

Un evento raro nella climatologia italiana

Ciò che rende memorabile la nevicata del 1991 è la sua eccezionalità. Episodi con accumulo nevoso al suolo in pianura a metà aprile sono rari nella storia recente della meteorologia italiana. La combinazione di una dinamica atmosferica perfetta, un’irruzione artica diretta e una massa d’aria mite preesistente ha prodotto un contrasto esplosivo che ha segnato un unicum nel contesto climatico del nostro Paese.

“Si è trattato dell’episodio di nevicata tardiva, con accumulo al suolo, più recente degli ultimi decenni ed uno fra i più importanti del Novecento, poiché ha interessato gran parte della Pianura Padana.”

Considerazioni finali

L’evento del 17–18 aprile 1991 rappresenta un capitolo straordinario della climatologia italiana, ricordato non solo dagli esperti ma anche da chi lo ha vissuto. Dimostra come, anche in epoche recenti, la primavera possa riservare sorprese e come la variabilità atmosferica resti una costante del nostro clima. È anche un monito per chi studia il clima attuale e futuro: l’estrema variabilità, talvolta imprevedibile, fa parte del nostro passato tanto quanto delle sfide che ci attendono.

