Meteo Abruzzo: anticiclone protagonista, lieve instabilità tra mercoledì e giovedì

L’Abruzzo si trova attualmente sotto l’influenza di un robusto campo di alta pressione che sta garantendo condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate su tutto il territorio regionale. Questa configurazione barica favorisce giornate limpide e serene, con cieli in gran parte sgombri da nubi e assenza di fenomeni rilevanti, offrendo uno scenario ideale per le attività all’aperto. Tuttavia, nonostante il tempo stabile, il contesto climatico si mantiene ancora freddo per il periodo, in particolare durante la notte e nelle prime ore del mattino, quando le temperature scendono sensibilmente al di sotto dei valori medi stagionali.

Le minime notturne risultano particolarmente rigide nelle aree interne e montane, dove si registrano locali gelate tardive, specie lungo la dorsale appenninica. Questo fenomeno, tipico delle fasi primaverili segnate da cieli sereni e ventilazione debole, rappresenta un elemento da tenere in considerazione, soprattutto per le colture più sensibili alle escursioni termiche. Le massime diurne, pur mostrando una tendenza al rialzo, non sono ancora sufficienti a compensare del tutto il freddo notturno, mantenendo un’anomalia termica negativa, seppur moderata, rispetto alle medie del periodo.

Nel corso della settimana, l’evoluzione meteorologica potrebbe riservare qualche lieve variazione. In particolare, tra la serata di mercoledì e la giornata di giovedì si intravede la possibilità di un temporaneo indebolimento dell’anticiclone, con l’ingresso di una blanda instabilità. Questo potrebbe tradursi in qualche locale disturbo, soprattutto lungo i rilievi appenninici e nelle aree limitrofe, dove non si escludono brevi piovaschi a carattere sparso. Si tratterà, comunque, di fenomeni isolati e di breve durata, che non andranno a compromettere in maniera significativa la generale stabilità atmosferica.

