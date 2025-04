Meteo Abruzzo: bel tempo fino a domenica, poi cambia tutto

MeteoWeb

L’Abruzzo si appresta a vivere una fase meteorologica più stabile e soleggiata, grazie al ritorno dell’alta pressione che favorirà un rapido dissolvimento delle nubi presenti sul territorio. Già dalla serata odierna, i cieli tenderanno a rasserenarsi, lasciando spazio a condizioni atmosferiche prevalentemente serene o poco nuvolose. Il miglioramento sarà evidente per diversi giorni: fino a sabato il tempo resterà stabile, accompagnato da un graduale rialzo termico che porterà le temperature su valori tipicamente primaverili. Le massime, in particolare nelle aree di pianura e nei fondovalle interni, potranno agevolmente superare i 20-22°C, restituendo un clima piacevole e mite dopo le recenti giornate più fresche e variabili.

Tuttavia, questa fase di bel tempo non sarà destinata a durare a lungo. Già dalla serata di domenica si prevede un aumento della copertura nuvolosa, segnale dell’avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Le prime avvisaglie del cambiamento si concretizzeranno probabilmente nella giornata di lunedì, quando è atteso un peggioramento più deciso delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno delle piogge e di un clima più instabile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.