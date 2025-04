Meteo Abruzzo: breve fase instabile, poi arrivano sole e caldo

MeteoWeb

Tra la serata odierna e le prime ore di domani, l’Italia sarà attraversata da un flusso di correnti umide e relativamente più fresche in quota, che porterà una temporanea fase di instabilità atmosferica. Questo cambiamento nelle condizioni meteo è legato al transito di una coda perturbata che, pur non particolarmente intensa, sarà in grado di generare qualche fenomeno localizzato, soprattutto lungo il versante adriatico della Penisola.

Nella prima mattinata di giovedì 10 aprile, non si può escludere la possibilità di piovaschi sparsi anche sull’Abruzzo, in particolare tra le province di Teramo e Pescara. Questi fenomeni saranno tuttavia rapidi e tendenzialmente deboli, limitati soprattutto alla fascia orientale. Nel resto della regione, e più in generale sul Centro-Sud, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con isolati fenomeni di instabilità, destinati a perdere gradualmente intensità nel corso del pomeriggio. Le condizioni meteorologiche tenderanno poi a migliorare a partire dalla serata, con l’arrivo di schiarite diffuse e una progressiva attenuazione della nuvolosità. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie per l’intera giornata.

La fase instabile sarà comunque breve. Tra venerdì 11 e sabato 12 aprile, infatti, è atteso un progressivo rinforzo dell’alta pressione, favorita dallo spostamento verso est dell’asse dell’anticiclone subtropicale e dal contemporaneo richiamo della struttura di alta pressione attualmente presente sulle Isole britanniche. Questo assetto barico garantirà una parentesi di tempo stabile, più mite e generalmente soleggiato su buona parte del territorio nazionale.

Venerdì si prospetta una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o, al più, lievemente velati. Le temperature saranno in aumento, riportandosi su valori più consoni al periodo primaverile. Anche sabato il tempo si manterrà stabile, con la presenza di qualche velatura nelle prime ore del giorno, seguita da ampi spazi di sereno nel pomeriggio e in serata.

Per quanto riguarda domenica 13 aprile, i modelli attuali suggeriscono un nuovo aumento della copertura nuvolosa, con cieli molto nuvolosi o completamente coperti su gran parte del Paese. Al momento, tuttavia, non sono previsti fenomeni di rilievo. Le temperature resteranno miti, mentre i venti meridionali tenderanno a intensificarsi gradualmente. Eventuali sviluppi saranno oggetto di successivi aggiornamenti previsionali.

