Meteo Abruzzo: correnti fredde in graduale ritirata, torna l’anticiclone

La settimana si è aperta all’insegna di un netto cambiamento del quadro termico sull’Abruzzo, causato dall’afflusso di correnti fredde e asciutte di origine continentale. Questo impulso d’aria, giunto nella giornata di lunedì, ha determinato un abbassamento piuttosto marcato delle temperature, con valori anche di 7-8°C inferiori rispetto alle medie stagionali tra oggi e domani. Il raffreddamento, tuttavia, non è stato accompagnato da fenomeni significativi, data la natura secca della massa d’aria in transito. La stabilità atmosferica rimane quindi la protagonista di questa fase, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione.

L’assenza di perturbazioni rilevanti favorirà condizioni di tempo soleggiato almeno fino alla metà della settimana, in un contesto che andrà gradualmente modificandosi sotto il profilo termico. A partire da giovedì, infatti, si attende una nuova rimonta dell’anticiclone delle Azzorre che si estenderà verso il Mediterraneo occidentale. Questo promontorio di alta pressione, ormai tipico delle fasi primaverili più mature, riporterà valori termici in linea con la norma o lievemente superiori, consolidando un periodo stabile e generalmente mite.

Sul fronte delle nuvole, si segnala soltanto una lieve variabilità nelle aree interne e lungo la dorsale appenninica tra mercoledì e giovedì, con qualche sviluppo nuvoloso pomeridiano, ma senza fenomeni di rilievo. Il resto del territorio continuerà a beneficiare di cieli per lo più sereni o al massimo velati. In particolare, tra mercoledì pomeriggio e sera è atteso un passaggio di nubi alte che non comprometterà la stabilità del tempo, ma potrebbe offuscare temporaneamente il cielo.

Le temperature, inizialmente contenute, tenderanno ad aumentare gradualmente dalla metà della settimana, accompagnate da venti in progressiva attenuazione. Il clima tornerà quindi ad assumere connotati primaverili più tipici, in attesa di un possibile cambiamento a ridosso del fine settimana. Resta da monitorare infatti un potenziale afflusso di aria più umida previsto per domenica 13 aprile, che potrebbe apportare un incremento della nuvolosità e un generale cambio di scenario, anche se al momento non si intravedono elementi per instabilità marcate.

