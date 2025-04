Meteo Abruzzo: fine settimana stabile, ma in arrivo un peggioramento

MeteoWeb

Il fine settimana in Abruzzo sarà segnato da un progressivo cambiamento delle condizioni atmosferiche, con un sabato ancora all’insegna della stabilità, ma che anticipa un peggioramento più marcato previsto all’inizio della prossima settimana. L’alta pressione continuerà a garantire, almeno nella prima parte del weekend, un tempo generalmente soleggiato e temperature in ulteriore rialzo. Tuttavia, già dalla giornata di domenica si noteranno i primi segnali di una fase meteorologica più dinamica, dovuta a un cambiamento nella configurazione barica sull’Europa.

Sabato 12 aprile sarà una giornata prevalentemente serena, con cieli limpidi sia al mattino che nel primo pomeriggio. Solo dal tardo pomeriggio si assisterà a un aumento della nuvolosità, inizialmente innocua, che annuncerà l’ingresso di masse d’aria più umide. Le temperature, grazie alla persistenza dell’anticiclone, subiranno un ulteriore aumento, regalando un clima gradevole e mite. I venti si manterranno deboli per l’intero arco della giornata.

Domenica 13 aprile, invece, la situazione si presenterà più variabile. Il cielo si coprirà progressivamente a causa del passaggio di nubi alte e stratificate che interesseranno tutta la regione. Le precipitazioni continueranno a essere assenti nella maggior parte del territorio, con la sola eccezione di isolate piogge non escluse sui settori più settentrionali e interni dell’aquilano e del reatino. Il Libeccio comincerà a rinforzarsi nelle ore serali, preludio a un peggioramento più consistente.

Con l’inizio della nuova settimana, l’anticiclone si sposterà verso sud-est, favorendo l’ingresso di correnti atlantiche miti e umide sull’Italia centrale. Lunedì 14 aprile sarà caratterizzato da una nuvolosità irregolare e diffusa, con un progressivo peggioramento nel corso della giornata. In serata è atteso l’arrivo di un fronte perturbato proveniente dalle regioni tirreniche, che porterà piogge anche sull’Abruzzo. I venti subiranno un deciso rinforzo dai quadranti sud-occidentali, e la circolazione atmosferica in quota sarà tale da favorire anche il trasporto di polveri sahariane verso la nostra penisola.

