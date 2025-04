Meteo, Abruzzo travolto dal Garbino: temperature oltre i 25°C e cieli carichi di sabbia sahariana

MeteoWeb

In questi giorni, l’Abruzzo – così come molte altre regioni del Centro-Nord – si trova coinvolto in una fase di maltempo complesso e dinamico, alimentato da una profonda ciclogenesi formatasi in prossimità del Golfo del Leone. Questa depressione, inizialmente responsabile delle intense precipitazioni tra Sardegna, medio-alto Tirreno e le aree alpine occidentali (in particolare Valle d’Aosta e Piemonte), si è successivamente spostata verso il Golfo Ligure, dove ha raggiunto la sua massima intensità.

Dinamiche atmosferiche in evoluzione: il passaggio del vortice verso il Centro Italia

A partire dalla serata, il sistema ciclonico ha iniziato la sua progressiva attenuazione, muovendosi lentamente verso le regioni centrali. Durante la giornata di venerdì, l’Italia centro-settentrionale è stata attraversata da una crescente nuvolosità, accompagnata da rovesci sparsi, localmente più intensi su Emilia-Romagna, Toscana interna e sui rilievi di Umbria e Marche. Episodi di instabilità hanno interessato anche l’entroterra del Lazio e dell’Abruzzo, soprattutto lungo i versanti occidentali dell’Appennino centrale.

L’Abruzzo tra instabilità e caldo anomalo: protagonista il Garbino

Nonostante la presenza di nubi e qualche rovescio, è stato il Garbino a determinare le condizioni più estreme sul versante adriatico dell’Abruzzo. Questo vento di caduta ha risalito con forza le pendici orientali dell’Appennino, diventando il vero protagonista della giornata.

Il Garbino si manifesta come un vento caldo e secco, prodotto dalla compressione adiabatica dell’aria che discende dai rilievi. Una dinamica simile a quella del Föhn alpino, che causa un rapido aumento della temperatura e un crollo dell’umidità relativa lungo la costa adriatica.

Polveri sahariane e venti burrascosi

Il contesto è stato ulteriormente aggravato dal trasporto di pulviscolo desertico, sospinto dalle correnti sud-occidentali. Il cielo si è tinto di tonalità giallastre e lattiginose, segno di un’importante intrusione di sabbia sahariana. A questo si è aggiunta una ventilazione intensa di Libeccio, con raffiche burrascose soprattutto nei settori appenninici e nei valichi montani.

Temperature elevate: i dati registrati in Abruzzo

I valori termici registrati lungo la costa e nelle aree collinari dell’Abruzzo hanno raggiunto picchi da inizio estate. Spiccano le seguenti località:

Francavilla al Mare : 25.8°C

: 25.8°C Giulianova : 25.6°C

: 25.6°C Bellante : 24.8°C

: 24.8°C Tortoreto : 24.7°C

: 24.7°C Tollo : 24.6°C

: 24.6°C Alba Adriatica : 24.2°C

: 24.2°C Montesilvano : 23.8°C

: 23.8°C Chieti Scalo : 23.4°C

: 23.4°C Pianella : 22.9°C

: 22.9°C Cepagatti: 22.3°C

Si tratta di valori anomali per il mese di aprile, più tipici di maggio avanzato, determinati interamente dall’<strong’azione del Garbino.

Un territorio abituato a reagire

In Abruzzo, il Garbino è un vento noto e spesso temuto. Fa parte della cultura popolare e della memoria meteorologica collettiva. Tuttavia, episodi come quello di questi giorni mostrano quanto la combinazione tra orografia, dinamiche cicloniche e masse d’aria africane possa amplificare notevolmente i fenomeni atmosferici.

