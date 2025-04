Meteo Abruzzo: valori minimi in picchiata e rischio danni alle colture

MeteoWeb

L’arrivo di un fronte freddo sull’Abruzzo ha portato un cambiamento netto delle condizioni meteorologiche, con un peggioramento che si è tradotto in deboli piogge e in un sensibile calo delle temperature. Le precipitazioni, tuttavia, sono destinate a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio a un miglioramento già a partire dalla giornata di lunedì. Nonostante il ritorno del sole, la permanenza di masse d’aria fredda e la graduale attenuazione della ventilazione favoriranno condizioni ideali per la formazione di gelate tardive, localmente anche a bassa quota. Un rischio che potrebbe avere effetti significativi sulle coltivazioni, soprattutto nei settori agricoli più esposti. Le zone interne e più elevate, in particolare gli altipiani e le vallate dell’Aquilano, saranno le più colpite, con valori minimi che potranno toccare soglie tipiche delle aree siberiane.

Il contesto termico resterà rigido per il periodo, con temperature al di sotto della media stagionale per diversi giorni. Solo nella parte finale della settimana è attesa una risalita più decisa dei valori termici, che accompagnerà un ritorno graduale a condizioni più consone al mese di aprile.

