Meteo Abruzzo: pausa stabile, in arrivo una nuova irruzione fredda da domenica

Dopo una settimana segnata da condizioni meteorologiche instabili, l’Abruzzo sembra finalmente uscire da questa fase turbolenta, lasciando spazio a un periodo più stabile, almeno fino al fine settimana. Le giornate di venerdì e sabato saranno infatti caratterizzate da tempo perlopiù soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio regionale. Soltanto lungo i crinali appenninici si potranno formare nubi pomeridiane, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature si manterranno stazionarie nella giornata di venerdì, mentre sabato è atteso un generale rialzo termico, complice anche il rinforzo dei venti di Libeccio, previsto a partire dalla serata.

Tuttavia, la parentesi di bel tempo potrebbe avere vita breve. A partire da domenica, infatti, si prospetta un cambiamento significativo a causa dell’arrivo di masse d’aria fredda di origine artico-continentale, che interesseranno in modo più diretto i Balcani, ma con effetti anche sull’Abruzzo, soprattutto sul versante orientale. Il peggioramento sarà anticipato da un flusso mite di natura prefrontale, responsabile di un primo aumento della nuvolosità e del ritorno delle precipitazioni.

In particolare, domenica mattina si prevede ancora qualche schiarita, ma con il passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente, soprattutto sul Teramano e lungo i settori costieri, dove si registreranno le prime precipitazioni. Le piogge si estenderanno poi rapidamente al resto della regione. In serata, l’ingresso di venti dai quadranti settentrionali determinerà un netto e repentino calo delle temperature, segnando l’inizio di una nuova fase più fredda e instabile per l’inizio della prossima settimana.

