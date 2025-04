Meteo Abruzzo: in arrivo piogge sparse e clima mite per effetto del Garbino

MeteoWeb

L’Abruzzo è interessato in queste ore da un flusso umido che sta favorendo un aumento della nuvolosità su gran parte del territorio. La giornata risulta quindi caratterizzata da cieli irregolarmente coperti, con qualche parziale schiarita attesa soltanto in serata. Si tratta del preludio a una fase più instabile che prenderà corpo a partire da domenica, quando l’arrivo di una serie di perturbazioni atlantiche darà il via a un periodo meteorologicamente più dinamico.

Le zone più esposte a questo nuovo peggioramento saranno quelle occidentali della regione, dove si prevedono frequenti passaggi nuvolosi accompagnati da precipitazioni, generalmente di debole o moderata intensità. Sulle restanti aree, soprattutto lungo i versanti sottovento e sulle coste protette dai rilievi appenninici, le condizioni risulteranno più variabili e asciutte, con piogge più sporadiche o del tutto assenti.

Il contesto termico continuerà a mantenersi piuttosto mite, grazie alla persistenza di correnti meridionali che accompagneranno l’intera fase instabile. In particolare, lungo il settore orientale della regione, l’effetto del Garbino – il tipico vento di caduta dai rilievi – potrebbe spingere le temperature massime fino a superare i 23-25 gradi nella prima parte della prossima settimana. Un valore decisamente elevato per il periodo, che conferma la natura anomala delle masse d’aria in transito sul Mediterraneo centrale.

