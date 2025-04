Meteo Abruzzo: svolta gelida, in arrivo aria artica dall’Est Europa

MeteoWeb

Il tempo sull’Abruzzo si è finalmente stabilizzato dopo la recente fase di maltempo, regalando giornate prevalentemente soleggiate e un clima gradevole, con temperature in linea con le medie stagionali o leggermente superiori. Tuttavia, lo scenario è destinato a mutare nel corso del fine settimana, quando una nuova dinamica atmosferica inizierà a prendere forma. A partire da domenica 6 aprile, correnti fredde di matrice artico-continentale faranno il loro ingresso sul quadrante orientale dell’Europa, interessando in maniera più diretta la Penisola Balcanica. Parte di queste masse d’aria riusciranno a scivolare anche lungo l’Adriatico, coinvolgendo le regioni orientali dell’Italia, tra cui l’Abruzzo. L’arrivo dell’aria fredda sarà anticipato da un flusso mite prefrontale, che si accompagnerà a un progressivo aumento della nuvolosità e all’attivazione di precipitazioni.

Nel dettaglio, sabato 5 aprile sarà ancora una giornata ampiamente stabile su tutta la regione, con cieli sereni o poco nuvolosi. Solo in prossimità delle aree interne si potranno osservare isolati annuvolamenti di passaggio. Le temperature subiranno un ulteriore rialzo, mentre il Libeccio tenderà a rinforzare nel corso della serata, preannunciando il cambiamento imminente.

Domenica inizierà con cieli poco nuvolosi, ma con il passare delle ore si assisterà a un progressivo peggioramento: le nubi aumenteranno inizialmente sui settori settentrionali, in particolare sul Teramano e lungo le coste, per poi estendersi rapidamente al resto del territorio regionale. Le precipitazioni, inizialmente sporadiche, diverranno più diffuse entro sera. In concomitanza con il passaggio del fronte, si assisterà a un deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, accompagnato da un repentino calo delle temperature che segnerà l’ingresso dell’aria più fredda e secca.

Si apre dunque una nuova fase meteorologica, più dinamica, con un ritorno a condizioni marcatamente più fredde per l’inizio della prossima settimana, in netta controtendenza rispetto al clima mite dei giorni precedenti.

