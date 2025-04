Meteo Abruzzo: attesi temporali e rovesci fino a venerdì

MeteoWeb

Nelle ultime ore, l’Abruzzo si trova nuovamente alle prese con condizioni atmosferiche instabili, in particolare sul versante settentrionale della regione. Nella zona del Teramano si stanno sviluppando temporali che, pur rimanendo localmente circoscritti, potrebbero assumere intensità moderata. Le celle temporalesche sono in progressivo movimento verso sud-est, coinvolgendo anche l’area del Pescarese, dove sono attesi rinforzi del vento, specie lungo la fascia costiera.

Questo peggioramento rappresenta solo l’avanguardia di una perturbazione più strutturata che, tra la sera e la notte, inizierà ad interessare le regioni del Nord Italia. Un fronte instabile in discesa dal Nord Europa attraverserà Piemonte, Lombardia e Liguria, estendendosi gradualmente anche verso l’Emilia-Romagna e la Toscana, accompagnato da piogge e temporali localmente intensi. La dinamica sarà guidata dall’arrivo in quota di aria più fredda e umida, che destabilizzerà ulteriormente l’atmosfera.

Nel corso della giornata di giovedì, questa massa d’aria fresca raggiungerà anche le regioni centrali della Penisola, favorendo lo sviluppo di instabilità diffusa nelle ore pomeridiane. I fenomeni, pur non risultando particolarmente organizzati, potranno comunque manifestarsi sotto forma di rovesci o temporali sparsi, con distribuzione irregolare e possibili episodi di breve ma intensa attività convettiva.

La settimana proseguirà sulla stessa linea anche venerdì, quando una seconda saccatura d’aria fredda in quota scivolerà sul territorio italiano. Questo nuovo impulso perturbato porterà con sé un’ulteriore fase di instabilità, con lo sviluppo di rovesci e temporali più frequenti e, in alcuni casi, anche di forte intensità. La combinazione tra umidità e contrasti termici sarà infatti favorevole alla genesi di fenomeni convettivi marcati.

Un miglioramento più deciso è atteso a partire dalla giornata di sabato, quando la circolazione ciclonica tenderà ad allontanarsi verso est, favorendo un graduale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate su gran parte del Paese. Fino ad allora, però, sarà necessario seguire con attenzione l’evoluzione meteo, soprattutto per chi si trova nelle aree colpite dalla maggiore instabilità.

