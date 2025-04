Meteo Abruzzo: torna il sole, acquazzoni solo in Appennino

MeteoWeb

La circolazione depressionaria che nei giorni scorsi ha interessato l’Abruzzo, portando deboli piogge soprattutto nelle prime ore della giornata, sta progressivamente perdendo forza. A partire dalla serata, infatti, le condizioni tenderanno a migliorare, con una progressiva attenuazione dei fenomeni e un ritorno a un tempo più asciutto.

Con l’inizio della nuova settimana, la situazione meteorologica si presenterà più stabile lungo le coste adriatiche, dove il tempo sarà prevalentemente asciutto e in buona parte soleggiato. Diversa sarà invece la situazione nelle aree interne e lungo l’Appennino abruzzese, dove l’ingresso di una nuova sacca di aria fredda in quota, posizionata sul Mar Tirreno, favorirà lo sviluppo di acquazzoni a carattere diurno. Le precipitazioni saranno concentrate soprattutto nel pomeriggio, coinvolgendo i rilievi e le zone adiacenti, mentre lungo il litorale il sole continuerà a dominare la scena.

Il quadro meteorologico andrà ulteriormente migliorando in vista del Ponte del 1° Maggio. Un progressivo rinforzo dell’alta pressione garantirà condizioni di stabilità atmosferica su tutto l’Abruzzo, con giornate soleggiate, cieli sereni e un generale aumento delle temperature. La fase più perturbata, dunque, sarà sostituita da un clima decisamente più primaverile, ideale per trascorrere il ponte festivo all’aperto.

