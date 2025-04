Meteo Abruzzo: tregua dall’instabilità, ma resta il rischio di rovesci sui rilievi

MeteoWeb

Dopo una fase di tempo instabile che ha caratterizzato gli ultimi giorni, il quadro meteorologico sull’Abruzzo si prepara a vivere un lento ma progressivo miglioramento, sebbene all’interno di un contesto ancora variabile e non completamente stabile. A partire dalla notte e per l’intera giornata di mercoledì, si assisterà a un’attenuazione dei fenomeni, con un graduale diradamento della nuvolosità e l’ingresso di schiarite sempre più ampie, specie a partire dalle zone costiere in estensione verso l’entroterra nel corso del pomeriggio.

Mercoledì sarà quindi contraddistinto da cieli parzialmente nuvolosi al mattino su gran parte della regione, con residui piovaschi sparsi che potrebbero ancora interessare alcune località. Sull’area dell’Aquilano, e in particolare nella zona della Marsica, non si esclude la possibilità di locali rovesci a carattere temporalesco nelle ore centrali del giorno. I venti si manterranno moderati dai quadranti orientali, mentre le temperature risulteranno pressoché stazionarie rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti.

Con l’arrivo di giovedì, la situazione si farà decisamente più tranquilla. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso nelle prime ore della giornata, favorendo un rapido riscaldamento diurno. Tuttavia, nel pomeriggio, l’atmosfera potrà tornare a farsi lievemente instabile lungo le aree di confine tra Lazio e Abruzzo, dove si potranno sviluppare temporali locali, seppur di breve durata. I venti tenderanno ad attenuarsi e le temperature inizieranno a salire in modo più sensibile, segnando l’inizio di una fase più mite.

Venerdì dovrebbe confermare il ritorno di condizioni generalmente più stabili, soprattutto al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione. Tuttavia, anche in questa giornata, il riscaldamento diurno e la conformazione orografica potranno favorire la formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne e montuose. In particolare, si attendono annuvolamenti nel settore dell’Alto Sangro, lungo la dorsale appenninica e nuovamente nelle zone di confine con il Lazio, dove non si escludono nuovi rovesci pomeridiani a carattere temporalesco. Il versante orientale dell’Abruzzo, invece, godrà di una maggiore stabilità con ampie schiarite che si estenderanno anche alle ore serali e notturne.

Rimane ancora da monitorare attentamente la tendenza prevista per il fine settimana, in particolare tra domenica 6 e lunedì 7 aprile, quando una nuova incursione di aria fredda di origine artico-continentale potrebbe raggiungere i Balcani e, successivamente, interessare anche il nostro territorio.

