Meteo Abruzzo: ultimi temporali, poi sole e caldo per il ponte del 1° maggio

MeteoWeb

Le condizioni atmosferiche sull’area del Mediterraneo centro-occidentale continuano a essere influenzate da correnti umide di origine atlantica. Questo flusso, che ha già determinato episodi di instabilità nei giorni scorsi, resterà protagonista fino a martedì 29 aprile, mantenendo attivo un quadro meteorologico variabile anche in Abruzzo. I contrasti tra le masse d’aria favoriranno la formazione di temporali sparsi soprattutto durante le ore centrali della giornata, con particolare coinvolgimento delle zone interne e montuose.

Ultimi giorni di instabilità: ecco cosa aspettarsi

Lunedì 28 aprile 2025 si aprirà con cieli poco nuvolosi su tutta la regione. Tuttavia, come spesso accade in presenza di correnti umide e instabilità diurna, dal tardo mattino la situazione evolverà rapidamente: nubi in aumento soprattutto nel versante occidentale, nell’Alto Sangro e lungo tutta la dorsale appenninica.

In queste aree saranno possibili temporali sparsi di moderata o localmente forte intensità, accompagnati talvolta da episodi di grandine, specie nelle zone di confine tra Lazio e Abruzzo.

Diversa invece la situazione lungo la costa adriatica e nelle aree orientali della regione, dove il tempo rimarrà generalmente asciutto, con spazi soleggiati alternati a locali velature. In serata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità. Le temperature si manterranno su valori in linea con le medie stagionali.

Martedì 29 aprile 2025 sarà una giornata fotocopia: mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi, seguita da un nuovo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi e nella provincia dell’Aquila. Anche in questo caso, sono attesi rovesci e temporali pomeridiani, che tenderanno a dissolversi con il calare della sera. Lungo la costa e sulle aree collinari adriatiche, invece, la giornata proseguirà prevalentemente soleggiata e senza precipitazioni.

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, mantenendosi ancora pienamente primaverili.

Il cambio di passo: alta pressione in rimonta da mercoledì

Una svolta significativa è attesa tra la sera di martedì 29 e la giornata di mercoledì 30 aprile. L’allontanamento delle correnti atlantiche verso il Mediterraneo orientale favorirà l’ingresso di un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutto l’Abruzzo.

Mercoledì il cielo si presenterà limpido o poco nuvoloso, salvo un lieve aumento delle nubi nelle ore centrali sui settori montani, ma senza rischio di fenomeni. In più, sarà evidente un primo aumento delle temperature, specie nei valori massimi, con punte superiori ai 20°C nelle aree collinari e lungo il litorale.

Ponte del 1° maggio all’insegna del sole e del caldo

La tendenza per il 1° e 2 maggio 2025 conferma un proseguimento del miglioramento: sull’Abruzzo si prevedono giornate pienamente primaverili, con tanto sole e un clima decisamente più caldo rispetto ai giorni precedenti.

Le temperature continueranno a salire progressivamente, tanto che nei settori collinari e costieri si potranno registrare valori massimi tra i 24°C e i 25°C, con sensazione di tepore estivo.

L’apice di questa fase calda è atteso nel weekend del 3 e 4 maggio, quando le anomalie termiche positive potranno raggiungere anche i +6°C/+7°C rispetto alle medie del periodo, regalando giornate ideali per attività all’aperto, gite fuori porta e primi assaggi d’estate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.