Meteo Abruzzo: weekend a rischio, possibile irruzione di aria artica

Sull’Abruzzo si profila un’evoluzione meteorologica improntata a un graduale miglioramento, dopo una fase instabile che ha interessato la regione. A partire dalla notte e nel corso della giornata di domani, l’instabilità tenderà ad attenuarsi progressivamente, lasciando spazio a condizioni più stabili, anche se in un contesto ancora variabile e non del tutto esente da fenomeni locali. Le previsioni indicano un primo ritorno del bel tempo tra giovedì e venerdì, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino su gran parte del territorio abruzzese. Tuttavia, durante le ore pomeridiane, soprattutto lungo le aree montane e nelle zone interne a ridosso del confine con il Lazio, non si escludono episodi di instabilità pomeridiana con possibili temporali a evoluzione diurna. Si tratta di fenomeni tipici della stagione primaverile, legati al riscaldamento diurno e al sollevamento dell’umidità in prossimità dei rilievi.

Nel dettaglio, giovedì 3 aprile il cielo si presenterà ampiamente sereno nelle ore mattutine, con al più qualche nube in transito. Nel pomeriggio, si segnala la possibilità di rovesci o temporali localizzati nelle aree al confine con il Lazio. Le temperature saranno in lieve aumento, mentre i venti tenderanno gradualmente ad attenuarsi.

Anche venerdì 4 aprile si manterrà inizialmente stabile, con un’evoluzione pomeridiana simile alla giornata precedente. Le zone maggiormente interessate da possibili annuvolamenti e fenomeni temporaleschi saranno ancora una volta quelle dell’Alto Sangro, dell’Appennino centrale e delle aree interne occidentali, mentre il versante orientale e le zone non montane godranno di cieli sereni o poco nuvolosi. Le condizioni torneranno a migliorare ovunque in serata, con ampie schiarite e un generale rasserenamento notturno.

Rimane invece da monitorare con attenzione l’evoluzione attesa tra domenica 6 e lunedì 7 aprile, quando potrebbe verificarsi l’arrivo di una massa d’aria molto fredda di origine artico-continentale. Se confermata, questa irruzione potrebbe riportare un netto calo delle temperature e un nuovo peggioramento, con ripercussioni ancora da valutare. Le prossime elaborazioni dei modelli saranno cruciali per comprendere l’intensità e l’effettiva estensione del fenomeno.

