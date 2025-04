Meteo Abruzzo: tempo in miglioramento, ma il weekend resta instabile

MeteoWeb

Dopo giorni di instabilità diffusa, anche sull’Abruzzo si intravedono segnali di un parziale miglioramento. A partire da questa sera e nelle ore notturne, infatti, le condizioni meteo tenderanno gradualmente a stabilizzarsi, grazie allo spostamento delle correnti umide verso l’Egeo. Questo cambio di circolazione favorirà un calo della nuvolosità più marcata e una riduzione dei fenomeni più intensi, ma non sarà ancora il momento di archiviare del tutto l’instabilità.

Il fine settimana si preannuncia infatti all’insegna della variabilità, con l’arrivo di un nuovo impulso perturbato, seppur piuttosto blando, che si farà strada nel cuore del Mediterraneo centro-occidentale. Questo sistema, pur non particolarmente intenso, sarà in grado di influenzare nuovamente il tempo anche in Abruzzo, specie nelle ore centrali della giornata.

Per la giornata di sabato, si prevede una situazione meteorologica più dinamica: il cielo sarà in gran parte variabile, con ampi spazi di sereno su buona parte del territorio regionale. Tuttavia, nel corso del pomeriggio si potranno sviluppare annuvolamenti a evoluzione diurna, soprattutto in prossimità delle zone interne e dei rilievi appenninici, in particolare lungo il confine con il Lazio. In queste aree non si escludono brevi rovesci localizzati. Le condizioni miglioreranno progressivamente in serata, con cieli sereni o poco nuvolosi attesi tra la notte e le prime ore del mattino successivo.

Domenica sarà caratterizzata da un cielo perlopiù velato, con nubi alte e stratificate diffuse su tutto il territorio regionale. Nel pomeriggio e in serata, però, l’instabilità tornerà a farsi sentire in alcune zone specifiche come la Marsica, il Fucino e l’Alto Sangro, dove potranno formarsi locali temporali, seppur non particolarmente persistenti. Sul fronte termico, le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, specie nei valori massimi.

Guardando all’inizio della prossima settimana, la tendenza resta improntata a una certa alternanza tra sole e nuvole. Tra lunedì e martedì, le giornate saranno caratterizzate da un tempo variabile, con momenti più soleggiati alternati a passaggi nuvolosi e la possibilità di nuovi temporali pomeridiani in prossimità dei rilievi appenninici.

