Meteo Calabria, il freddo insiste: ancora gelate nelle prossime notti

La Calabria continua a essere interessata da una fase climatica anomala per il periodo, caratterizzata dall’afflusso di masse d’aria fredde e secche provenienti dai quadranti settentrionali ed orientali dell’Europa. Questo flusso, alimentato da correnti settentrionali persistenti, mantiene le temperature su valori inferiori alla media stagionale, con effetti evidenti soprattutto durante le ore notturne. Nei prossimi giorni, il freddo insisterà sulla regione, almeno fino a mercoledì 9 aprile. Per quella giornata è atteso un lieve rialzo termico, che però non sarà sufficiente a riportare i valori su medie consone per il mese di aprile. Solo da giovedì è previsto un cambiamento più significativo, con un aumento più marcato delle temperature e un ritorno a condizioni climatiche più miti e tipicamente primaverili.

Particolare attenzione va rivolta alle prossime due notti, tra lunedì e mercoledì, quando sono attese gelate estese sulle aree montane. Anche in alcune zone di pianura, come la Valle del Crati e la Valle del Mesima, non si escludono minime prossime allo zero, con potenziali ripercussioni su piante e colture sensibili al gelo. Si raccomanda quindi la massima prudenza e protezione delle coltivazioni.

Sul fronte meteorologico, il tempo resterà in prevalenza stabile. Martedì si assisterà al passaggio di nubi irregolari soprattutto sulla Calabria settentrionale e centrale, con la possibilità di deboli e brevi precipitazioni pomeridiane su rilievi come il Pollino, la Sila e i Monti dell’Orsomarso. Oltre i 1100 metri non si escludono locali fioccate. Tra la notte di martedì e le prime ore di mercoledì, qualche isolato piovasco potrebbe interessare il Vibonese e il Reggino tirrenico. Successivamente, la giornata di mercoledì sarà contraddistinta da condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato su gran parte del territorio regionale.

