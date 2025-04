Meteo Calabria: instabilità diffusa e calo termico in arrivo

MeteoWeb

Sulla Calabria persiste una fase di variabilità atmosferica, dovuta al tentativo dell’alta pressione nord-europea di estendersi verso il Mediterraneo centrale, con effetti ancora incerti sul Sud Italia. La regione continua infatti a essere interessata da correnti nordorientali di origine balcanica, che mantengono condizioni di tempo instabile, in particolare su alcune aree del territorio. Per la giornata di venerdì 4 aprile, le previsioni indicano un cielo prevalentemente nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con possibilità di piogge deboli e sparse già a partire dalla notte tra giovedì e venerdì, specie sul Cosentino. I fenomeni potrebbero persistere anche durante le ore mattutine, mentre nel pomeriggio si prevede un’intensificazione dei rovesci, che potrebbero estendersi anche al Crotonese e alle zone interne della Sila Piccola. Non si escludono, inoltre, deboli nevicate sul massiccio del Pollino, oltre i 1600-1700 metri di quota, a testimonianza di un quadro termico ancora piuttosto dinamico.

Le temperature minime tenderanno ad aumentare leggermente sul settore centro-settentrionale della regione, mentre le massime si manterranno perlopiù stazionarie o subiranno una lieve flessione. Lo scenario meteorologico, tuttavia, è destinato a peggiorare ulteriormente nei giorni successivi. A partire da domenica, infatti, si profila un deterioramento più esteso e incisivo delle condizioni del tempo, accompagnato da un netto calo delle temperature, che segnerà l’ingresso di una nuova fase instabile sulla Calabria.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.