Meteo Calabria: breve miglioramento prima del ritorno delle piogge tra il 16 e il 17 aprile

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche sul Sud Italia, e in particolare sulla Calabria, stanno per attraversare una fase di transizione piuttosto significativa. Dopo il passaggio di una circolazione depressionaria che ha determinato instabilità sparsa nella prima parte della giornata, si va ora profilando un parziale miglioramento del tempo. Tuttavia, nonostante la progressiva attenuazione dei fenomeni, i cieli continueranno a presentarsi spesso coperti o parzialmente nuvolosi, con una nuvolosità ancora diffusa, retaggio del precedente impulso perturbato.

Contestualmente, le temperature si manterranno su valori insolitamente miti per il periodo, registrando punte superiori alle medie climatiche stagionali. Questo andamento termico è sostenuto dall’afflusso di venti meridionali piuttosto sostenuti, che spirano con intensità moderata o tesa, contribuendo a rendere l’atmosfera più umida e opaca. Proprio questi venti, di provenienza subtropicale, sono responsabili del trasporto verso le nostre latitudini di elevate concentrazioni di polveri sahariane in sospensione, fenomeno che attribuisce al cielo il suo tipico aspetto lattiginoso e talvolta giallastro, con visibilità ridotta soprattutto nei bassi strati.

Nei giorni a seguire, e più precisamente tra il 16 e il 17 aprile, le regioni meridionali italiane, e la Calabria in particolare, saranno interessate più direttamente da una nuova fase ciclonica in formazione sul Tirreno. La ciclogenesi attesa porterà un peggioramento più marcato delle condizioni atmosferiche, con un aumento della probabilità di precipitazioni, che assumeranno localmente carattere di rovescio o temporale. Le aree maggiormente coinvolte da questi fenomeni saranno con ogni probabilità le province occidentali della Calabria, dove i contrasti termici e l’umidità nei bassi strati favoriranno lo sviluppo di celle convettive più organizzate.

Guardando più avanti, le attuali proiezioni modellistiche – pur ancora soggette a revisioni – lasciano intravedere un possibile e più deciso miglioramento del tempo proprio in prossimità delle festività pasquali. Se tale evoluzione venisse confermata nei prossimi aggiornamenti, si potrebbe assistere a un ritorno del sole su buona parte del Meridione, accompagnato da un clima piacevole e da una graduale attenuazione dei venti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.