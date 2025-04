Meteo Calabria: clima mite e stabile per la Domenica delle Palme

MeteoWeb

Il weekend della Domenica delle Palme in Calabria si preannuncia all’insegna della stabilità atmosferica e di un generale ritorno a condizioni termiche tipicamente primaverili. Dopo una fase più instabile, la regione sarà interessata da una rimonta anticiclonica di matrice nordafricana, che garantirà tempo in prevalenza asciutto e temperature in progressivo rialzo. Questa fase di stabilità è favorita dall’avvicinamento di una perturbazione atlantica che, pur non interessando direttamente il Sud Italia, favorirà la risalita dell’alta pressione verso il Mediterraneo centrale. Di conseguenza, l’aria più mite in arrivo dal Nord Africa abbraccerà anche la Calabria, determinando un clima più dolce e soleggiato, pur con qualche elemento di variabilità.

Nel corso della giornata di domenica si assisterà infatti al passaggio di nubi alte e velature, che tenderanno gradualmente ad aumentare senza però dar luogo a fenomeni significativi. Eventuali debolissime precipitazioni, attese solo in modo isolato nella serata, saranno comunque associate alla presenza di pulviscolo desertico, trasportato dalle correnti meridionali. Questo contribuirà a rendere l’atmosfera lievemente opaca e a colorare il cielo di tonalità lattiginose.

Dal punto di vista termico, l’effetto dell’aria calda si farà sentire in modo più marcato sui versanti tirrenici e nelle zone interne della regione, dove si potranno raggiungere valori massimi di 25-26°C, in particolare sulla valle del Crati e sulla piana di Gioia Tauro. Al contrario, le aree ioniche centro-meridionali, pur beneficiando del clima mite, registreranno temperature leggermente più contenute rispetto al resto della Calabria.

