Meteo Calabria: in arrivo un rapido peggioramento, poi freddo e gelate notturne

Domenica 6 aprile la Calabria sarà interessata da condizioni meteorologiche generalmente stabili per buona parte della giornata. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento sparso lungo i litorali tirrenici. Le temperature risulteranno miti, in particolare lungo le aree ioniche, dove si potranno toccare localmente i 21-22°C. A partire dal pomeriggio, tuttavia, si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, che comincerà a interessare il settore settentrionale del Cosentino. Tra il tardo pomeriggio e la sera, rovesci sparsi inizieranno a coinvolgere l’alto versante ionico del Cosentino per poi estendersi al resto del comprensorio, al Crotonese e a buona parte dell’entroterra cosentino.

Con il sopraggiungere dell’aria più fredda, le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi del Pollino e della Sila. Nelle ultime ore della sera e nella notte tra domenica e lunedì, la quota neve si abbasserà fino ai 1000-1100 metri, con la possibilità, seppur remota, di qualche fiocco di neve anche a quote leggermente inferiori, intorno ai 700 metri, specie durante gli episodi più intensi. Le precipitazioni andranno poi esaurendosi sul Cosentino e sul Crotonese, spostandosi verso le zone meridionali, in particolare su Vibonese e Reggino, dove tuttavia la quota neve resterà più elevata.

Lunedì mattina sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi nelle province di Cosenza, Crotone e nel settore settentrionale del Catanzarese, accompagnati da un netto calo termico e dalla presenza di venti di tramontana, moderati ma con possibili rinforzi lungo il versante ionico cosentino e crotonese. Sul resto della regione permarrà della nuvolosità residua, con gli ultimi fenomeni in via di rapido esaurimento. Nel corso della giornata l’irruzione di aria fredda si estenderà anche alle zone meridionali della Calabria.

Particolare attenzione andrà rivolta alla notte tra lunedì 7 e martedì 8 aprile, così come alla successiva, quando sono attese gelate diffuse sulle aree montane del Pollino, della Sila e delle Serre Vibonesi. In condizioni di calma di vento, non si escludono temperature prossime o leggermente inferiori allo zero anche in fondovalle, con possibili episodi di gelo nella valle del Crati e persino su Cosenza città. Una situazione che desta qualche preoccupazione per l’agricoltura, soprattutto per le colture già in fase avanzata.

Il freddo insisterà anche nelle giornate di martedì e mercoledì, per poi attenuarsi gradualmente a partire da giovedì, quando, nonostante un lieve rialzo termico, i valori resteranno ancora lievemente inferiori alla media del periodo.

