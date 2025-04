Meteo Calabria: sabbia sahariana, venti meridionali e piogge in arrivo nella Settimana Santa

MeteoWeb

La Calabria si trova attualmente sotto l’influenza di un campo di pressioni medio-alte che garantisce condizioni generalmente stabili, con cieli sereni o al più velati da nubi stratiformi. Tuttavia, all’orizzonte si profila un cambiamento significativo. La Settimana Santa, infatti, sarà caratterizzata da una dinamica atmosferica più instabile e mutevole, legata all’approfondimento di una circolazione depressionaria di origine atlantica che si muoverà tra il Mediterraneo occidentale e il Mar di Sardegna.

Tra lunedì 14 e martedì 15 aprile, l’arrivo di nuvolosità medio-alta potrà dar luogo a qualche isolato e breve piovasco, principalmente sui rilievi interni della regione. Si tratterà di fenomeni locali e di modesta entità, inseriti in un contesto ancora mite, con temperature che resteranno superiori alle medie stagionali. L’intera fase sarà accompagnata da venti tesi dai quadranti meridionali che, oltre a mantenere un clima temperato, trasporteranno verso la Calabria elevate concentrazioni di pulviscolo sahariano. Questo elemento, già evidente nei cieli velati e opachi, conferirà all’atmosfera il classico aspetto lattiginoso.

Nella seconda parte della settimana, tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile, la regione sarà coinvolta in modo più diretto da una ciclogenesi in sviluppo sul Tirreno. In questo frangente, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare, con rovesci e temporali che risulteranno più probabili ed estesi soprattutto sulle province occidentali, maggiormente esposte ai flussi umidi in risalita dal mare.

Al momento, le proiezioni lasciano aperta la possibilità di un miglioramento sensibile a ridosso del weekend di Pasqua, ma l’evoluzione resta ancora da confermare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

