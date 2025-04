Meteo Calabria: tregua dal maltempo, ma resta il rischio di rovesci pomeridiani

MeteoWeb

Dopo diversi giorni caratterizzati da condizioni meteorologiche instabili, la situazione in Calabria sta lentamente cambiando. L’area di bassa pressione che ha influenzato il tempo sulla regione comincia a perdere vigore, consentendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sebbene la fase di instabilità non sia del tutto conclusa, si intravede una tendenza verso un progressivo ritorno alla normalità, con cieli più sereni e temperature in rialzo, più in linea con il periodo primaverile.

Mercoledì 2 aprile sarà una giornata contraddistinta da una variabilità spiccata. Nelle ore mattutine si potranno registrare ancora precipitazioni sparse, in particolare sulle aree del basso Cosentino ionico e sul versante tirrenico del Reggino. Con l’avanzare della giornata, però, l’instabilità tenderà a concentrarsi sulle zone montuose dell’entroterra regionale. Qui, nel corso del pomeriggio, si svilupperanno rovesci e temporali, che localmente potranno risultare anche intensi. Le precipitazioni potranno estendersi progressivamente verso le aree interne del Cosentino, del Crotonese e del Catanzarese, nonché verso i settori ionici di Catanzaro e Reggio Calabria. Tuttavia, già in serata, i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su gran parte del territorio, lasciando spazio a cieli via via più sgombri da nubi.

Le temperature, nel frattempo, inizieranno ad aumentare lievemente, segnando una graduale uscita dalla fase più fresca e riportandosi su valori più adeguati alla prima decade di aprile. Anche per la giornata di giovedì si conferma un andamento analogo, con una mattinata generalmente soleggiata su tutta la regione. Il pomeriggio, però, vedrà nuovamente lo sviluppo di nubi cumuliformi lungo i rilievi, con la possibilità di rovesci sparsi e qualche episodio temporalesco, in particolare sull’alto Cosentino ionico e sulle aree interne del Catanzarese.

Nonostante questa instabilità diurna, le condizioni notturne si manterranno buone, con cieli sereni o poco nuvolosi. La presenza del sereno favorirà un’efficace dispersione del calore accumulato durante il giorno, comportando un calo delle temperature minime e un clima notturno piuttosto fresco. Di giorno, invece, il quadro termico sarà ben diverso: le massime, grazie alla maggiore presenza del sole, potranno localmente raggiungere e superare i 20°C, offrendo un primo, timido assaggio della primavera più mite.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.