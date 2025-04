Meteo Calabria: variabile con qualche fenomeno instabile

MeteoWeb

La Calabria si prepara a vivere alcune giornate caratterizzate da un tempo variabile, con momenti di instabilità locale che potrebbero movimentare il quadro meteorologico, specialmente durante le ore centrali della giornata.

Nella giornata di domenica 27 aprile, il cielo si presenterà inizialmente variabile lungo le coste tirreniche, con annuvolamenti sparsi che potrebbero dar luogo a deboli piovaschi, in particolare sui settori costieri del Cosentino, del Catanzarese e del Vibonese. Sulle altre aree della regione, la mattinata sarà invece più serena, con prevalenza di cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili.

Con il passare delle ore, l’atmosfera tornerà a diventare più instabile sulle zone interne e montuose. Nel pomeriggio si formeranno nuovi addensamenti nuvolosi, che potranno dar luogo a rovesci sparsi, localmente anche a carattere moderato. I fenomeni più probabili interesseranno le aree montane, ma potranno estendersi anche verso le zone tirreniche più meridionali del Cosentino, la Valle del Savuto e parte del Catanzarese tirrenico. Nonostante lo sviluppo di questi episodi temporaleschi, i fenomeni saranno comunque destinati a esaurirsi entro le ore serali, lasciando spazio a schiarite più ampie.

Dal punto di vista termico, le temperature minime rimarranno stabili rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti, mentre le massime tenderanno a salire su buona parte della regione. Unica eccezione saranno le aree montane, dove il rialzo termico sarà meno marcato, mantenendo il clima più fresco rispetto alle zone costiere e di pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

