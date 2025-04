Meteo, clamorosa anomalia sull’Est Europa: dai +30°C al freddo

MeteoWeb

Un’ondata di caldo sta interessando l’Europa orientale, con anomalie positive fino a 10-12°C a 850hPa, che corrisponde a circa 1500 metri s.l.m.. In Polonia e Romania, le temperature massime oggi hanno sfiorato i +30°C. In Romania, segnaliamo +29°C ad Arad, +28°C a Deva, Fagaras e Cluj-Napoca. In Polonia, spiccano i +28°C di Varsavia, Breslavia, Toruń, Ustka, Częstochowa. Oggi è stata una giornata di sole in tutta la Polonia, con temperature comprese tra +24 e +27°C quasi ovunque, mentre in alcune zone della Slesia, dell’ovest e della regione di Łódź si sono raggiunti i +28°C.

Ma da domani, venerdì 18 aprile, ci saranno importanti cambiamenti meteo. Arriveranno dei fronti che causeranno rovesci di pioggia sparsi e temporali, accompagnati anche da forti venti, forti piogge e persino grandine. Anche le temperature scenderanno bruscamente. Sabato 19, la colonnina di mercurio scenderà ovunque, raggiungendo temperature tra +17 e +23°C.

Ancora più estremo il cambiamento atteso per domenica 27 aprile sull’Europa orientale. Eloquente la mappa delle anomalie delle temperature, che a 850hPa indica anomalie di 10-12°C inferiori alla media. Insomma, si passerà dal caldo anomalo al freddo anomalo nell’arco di 10 giorni.

