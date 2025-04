Meteo, collasso del Vortice Polare: conseguenze tra fine aprile e maggio

MeteoWeb

Un significativo evento atmosferico ha recentemente attirato l’attenzione della comunità scientifica e meteorologica internazionale: il collasso del Vortice Polare a seguito di un intenso riscaldamento stratosferico registrato nel marzo 2025. Questo fenomeno, pur verificandosi a migliaia di metri sopra la superficie terrestre, ha iniziato a produrre effetti tangibili sui modelli meteorologici, in particolare su Stati Uniti e Canada, con impatti destinati a proseguire fino a maggio.

Che cos’è il Vortice Polare e perché è importante

Il Vortice Polare è una vasta circolazione atmosferica che si sviluppa in corrispondenza dei poli, sia nell’emisfero nord che in quello sud. È composto da due sezioni principali: una che interessa la troposfera – lo strato più basso dell’atmosfera, dove si verifica il tempo meteorologico – e una che riguarda la stratosfera, più alta, secca e stabile. Durante i mesi invernali, queste due componenti lavorano in sinergia per contenere l’aria fredda nelle regioni polari.

Quando uno di questi livelli viene perturbato – in particolare la stratosfera – si può verificare un collasso parziale o totale della struttura, con conseguenze a catena che si propagano fino al suolo, modificando la circolazione atmosferica a scala continentale.

Il riscaldamento stratosferico del marzo 2025

A metà marzo, le osservazioni meteorologiche hanno evidenziato un evento di Riscaldamento Stratosferico Improvviso (SSW) di notevole intensità. Questo fenomeno consiste in un repentino aumento di temperatura nella stratosfera, accompagnato da un incremento della pressione atmosferica. In questo caso, la variazione è stata così intensa da spaccare letteralmente il Vortice Polare in due centri distinti, deformandone la struttura tridimensionale e innescando un’onda di calore anomala sulla regione artica.

Le analisi dell’epoca mostrano temperature stratosferiche ben al di sopra delle medie stagionali e un sistema di alta pressione dominante nelle zone polari. Le conseguenze si sono rapidamente propagate verso i livelli atmosferici inferiori, con impatti evidenti sui flussi di pressione e temperatura a livello continentale.

Come il collasso del Vortice Polare influenza il tempo al suolo

L’effetto più diretto di un SSW ben sviluppato è la formazione di un blocco di alta pressione al suolo, in genere localizzato nelle regioni artiche o subpolari. Questo blocco, a sua volta, disturba la corrente a getto polare, che agisce come un confine tra masse d’aria calda e fredda. Il risultato è un pattern meteorologico instabile, spesso caratterizzato da ondate di freddo tardivo in alcune aree e temperature anormalmente miti in altre.

In Nord America, gli effetti di questo evento si sono manifestati con un’anomalia di alta pressione sull’Atlantico settentrionale, contrapposta a una vasta area di bassa pressione su Stati Uniti centrali e Canada occidentale. Questo schema ha facilitato l’afflusso di aria fredda su alcune aree e l’arrivo di aria molto più calda su altre, generando contrasti termici marcati e una maggiore instabilità atmosferica.

Impatto previsto tra fine aprile e maggio

Le proiezioni meteorologiche indicano la persistenza di anomalie di pressione e temperatura nei prossimi 30 giorni. In particolare, è attesa una forte anomalia di alta pressione su Groenlandia e regioni artiche, mentre un’area ciclonica continuerà a interessare il nord-est degli Stati Uniti e il sud-est del Canada.

Questo assetto porterà temperature superiori alla media in vaste aree del sud e ovest degli Stati Uniti, ma condizioni più fresche del normale su Canada orientale, Midwest e Pacifico nord-occidentale. Inoltre, le forti differenze termiche est-ovest favoriranno lo sviluppo di sistemi temporaleschi e precipitazioni abbondanti, in particolare tra le Grandi Pianure e il Midwest americano.

Le tendenze per la seconda metà di maggio

Verso la fine di maggio, le simulazioni atmosferiche mostrano una residua persistenza dell’alta pressione polare, eredità diretta del riscaldamento stratosferico di marzo. Questo continuerà a influenzare il getto polare, mantenendo le anomalie termiche su molte aree del Nord America.

Si prevede che le regioni centrali e occidentali degli Stati Uniti registreranno temperature più elevate della norma, mentre l’estremo nord-est americano e il sud-est canadese resteranno soggetti a episodi di freddo fuori stagione. Questo contrasto continuerà a influenzare il regime delle precipitazioni e la stabilità dell’atmosfera.

Conclusione: un evento raro dalle conseguenze durature

Il riscaldamento stratosferico del 2025 si configura come uno degli eventi più significativi degli ultimi anni per l’emisfero nord. La sua intensità e durata hanno innescato un collasso del Vortice Polare con impatti meteorologici osservabili ancora oggi, settimane dopo l’evento iniziale.

Per Stati Uniti e Canada, la primavera 2025 si prospetta all’insegna di schemi meteorologici insoliti, forti contrasti termici e una persistente instabilità atmosferica. Questo caso rafforza l’importanza di monitorare gli strati superiori dell’atmosfera per anticipare le tendenze climatiche, anche a livello del suolo. È un esempio lampante di come eventi stratosferici possano avere ripercussioni concrete e profonde sul nostro clima quotidiano.

