Meteo Emilia-Romagna: dal sole al gelo, aria artica in arrivo

MeteoWeb

Una decisa svolta meteorologica è attesa sull’Emilia-Romagna tra la giornata di domenica e l’inizio della prossima settimana, con un netto calo termico che segnerà l’ingresso di una massa d’aria fredda di origine artica. Dopo un sabato dal sapore pienamente primaverile, caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime comprese tra i 19 e i 23 gradi, il clima subirà un brusco cambiamento, riportando valori decisamente più contenuti.

Già domenica 6 aprile si assisterà a un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Fin dalle prime ore del mattino si prevedono estesi addensamenti nuvolosi, inizialmente concentrati sulle aree centro-orientali della regione, in progressivo avanzamento verso ovest. Durante la mattinata non si escludono rovesci sparsi, più probabili sulla Romagna e sull’Emilia orientale, dove potranno assumere anche carattere temporalesco. Con l’arrivo dell’aria più fredda, la quota neve scenderà rapidamente, portandosi tra i 900 e i 1100 metri, specialmente lungo l’Appennino. Tuttavia, già dal pomeriggio si attende un generale miglioramento, con ampie schiarite sulle zone di pianura e residui annuvolamenti confinati alle aree montuose.

Il calo termico sarà particolarmente evidente: le temperature massime, che solo il giorno precedente avevano superato abbondantemente i 20 gradi, si attesteranno domenica su valori compresi tra i 12 e i 14 gradi. Una situazione che non si limiterà alla sola giornata festiva, ma proseguirà anche nei primi giorni della nuova settimana.

Lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 aprile si apriranno infatti con minime in forte diminuzione, che potrebbero raggiungere valori prossimi o inferiori allo zero, in particolare nelle aree interne e più riparate. Questo innalza sensibilmente il rischio di gelate tardive, una minaccia concreta per le colture già in fase avanzata di sviluppo vegetativo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.