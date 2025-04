Meteo Emilia-Romagna: aria fredda in arrivo e rischio gelate tardive

MeteoWeb

Una nuova ondata di aria fredda proveniente da Est ha raggiunto quasi tutta l’Emilia-Romagna, determinando un sensibile calo delle temperature e riportando condizioni pienamente invernali. L’unica area ancora parzialmente esclusa da questo ingresso freddo è l’alto Appennino piacentino e parmense, dove però è previsto un imminente coinvolgimento. La massa d’aria continentale ha portato con sé un abbassamento termico repentino, che potrebbe generare locali gelate tardive anche a bassa quota nei primi giorni della settimana.

Nonostante il freddo, il tempo si manterrà stabile e asciutto, con cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Lunedì 7 aprile sarà caratterizzato da un cielo limpido, temperature in sensibile calo sia nei valori minimi che massimi — si prevedono minime tra -2 e 5°C e massime comprese tra 9 e 15°C — e venti moderati dai quadranti orientali, in attenuazione tra pomeriggio e sera.

La giornata di martedì 8 aprile vedrà condizioni simili, con cieli generalmente sereni e il passaggio di qualche velatura nel corso del pomeriggio e della serata. Le temperature minime scenderanno ulteriormente, con valori compresi tra -1 e 3°C, mentre le massime inizieranno lentamente a risalire, portandosi tra i 12 e i 16°C.

Il trend per i giorni successivi suggerisce un progressivo ma lento rialzo termico, che sarà più evidente verso la fine della settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.