Meteo Emilia-Romagna: clima mite fino a sabato, poi tornano le piogge

L’Emilia-Romagna sta vivendo giornate pienamente primaverili, grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione che garantisce condizioni meteorologiche stabili, cieli in prevalenza sereni e temperature decisamente miti su tutto il territorio regionale. Fino a sabato, il tempo resterà ampiamente soleggiato, con valori termici massimi che, in pianura, potranno agevolmente superare i 22-23°C, riportando un clima più tipico di fine primavera che di metà aprile.

Sabato 12 aprile sarà caratterizzato da un cielo inizialmente sereno o solo parzialmente velato, mentre nel corso del pomeriggio-sera è previsto il transito di nubi medio-alte e stratificate che renderanno il cielo via via più nuvoloso, soprattutto sui settori occidentali. Le precipitazioni resteranno generalmente assenti, anche se in tarda serata non si esclude la possibilità di qualche isolato piovasco sulle aree interne dell’Emilia occidentale. Le temperature minime tenderanno ad aumentare leggermente, portandosi tra i 6 e i 9°C, mentre le massime si manterranno stabili, comprese tra i 19 e i 23°C.

Il quadro meteorologico cambierà sensibilmente a partire da domenica 13 aprile, quando l’ingresso di correnti umide di origine atlantica segnerà l’inizio di una fase instabile e a tratti perturbata. La giornata si presenterà fin dal mattino con cieli coperti e precipitazioni deboli ma diffuse, in progressivo spostamento da sud-ovest verso nord-est. Nelle ore centrali del giorno è attesa una temporanea attenuazione dei fenomeni, in particolare sulla pianura emiliana, mentre le aree interne e la Romagna potrebbero ancora essere interessate da rovesci sparsi. Dalla serata, un nuovo peggioramento generalizzato coinvolgerà l’intera regione, con piogge che potranno risultare localmente moderate.

Le prospettive per l’inizio della prossima settimana confermano la persistenza di un flusso atlantico piuttosto attivo, responsabile di ulteriori passaggi perturbati. Le zone più esposte a fenomeni più consistenti sembrano essere, almeno in una prima fase, quelle occidentali e appenniniche dell’Emilia-Romagna.

