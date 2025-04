Meteo Emilia-Romagna: gelate tardive ancora possibili poi spazio ai primi rovesci

MeteoWeb

In Emilia-Romagna l’attenzione resta alta per il rischio di gelate tardive, nonostante la notte appena trascorsa, teoricamente la più critica sotto questo profilo, si sia conclusa senza particolari problemi. Tuttavia, la situazione non può ancora dirsi definitivamente risolta: le condizioni meteo della prossima notte, infatti, potrebbero ancora favorire il verificarsi di minime sottozero, in particolare nelle pianure del bolognese, del ferrarese e soprattutto sulla Romagna. Secondo le proiezioni dei modelli meteorologici, queste aree restano vulnerabili al rischio di brinate, mentre sul resto del territorio emiliano la copertura nuvolosa dovrebbe impedire un abbassamento eccessivo delle temperature. Proprio la presenza delle nubi, paradossalmente, potrebbe rappresentare un elemento salvifico anche per le aree più esposte, impedendo la dispersione del calore notturno e mantenendo le temperature sopra la soglia critica.

Guardando alle prossime ore, il tempo resterà generalmente stabile, sebbene non mancheranno episodi di instabilità pomeridiana localizzati, in particolare lungo la dorsale appenninica. Nel corso del pomeriggio di mercoledì 9 aprile si prevede un cielo prevalentemente poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi, dove non si esclude qualche rovescio isolato. Sulle pianure dell’Emilia orientale e lungo la costa romagnola, invece, le schiarite dovrebbero essere prevalenti e anche piuttosto ampie.

La situazione tenderà a mantenersi simile anche nella giornata di giovedì 10 aprile. Nella prima parte della mattinata si osserverà una residua nuvolosità, destinata però a dissolversi progressivamente con il passare delle ore, lasciando spazio a condizioni soleggiate su tutta la regione. Anche in questo caso, eventuali fenomeni precipitativi saranno limitati e concentrati nella tarda mattinata o nelle prime ore del pomeriggio, con qualche isolato rovescio che potrà svilupparsi sui rilievi appenninici della Romagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

