Meteo Emilia Romagna: miglioramento in vista, torna il sole da giovedì

MeteoWeb

L’Emilia Romagna si appresta a lasciarsi alle spalle la fase di instabilità che ha interessato la regione nelle ultime ore, caratterizzata da cieli grigi e deboli piogge localizzate, specie nella prima parte della giornata. La circolazione depressionaria che ha determinato queste condizioni atmosferiche sta infatti gradualmente perdendo vigore, consentendo un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì.

La giornata del 2 aprile sarà inizialmente contraddistinta da una copertura nuvolosa ancora diffusa, ma in progressiva attenuazione. Col passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diradarsi, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie che, entro la sera, interesseranno gran parte del territorio regionale. Le precipitazioni, già piuttosto deboli e discontinue, cesseranno definitivamente nel corso del pomeriggio, segnando l’inizio di una fase meteorologica più stabile.

Il miglioramento troverà piena conferma nella giornata di giovedì 3 aprile, quando il cielo si presenterà sereno su tutto il territorio. L’assenza di fenomeni e la prevalenza di sole contribuiranno a restituire un’atmosfera tipicamente primaverile, anche se le temperature minime subiranno una leggera flessione, complice la notte serena e l’aria più secca. I valori notturni oscilleranno tra i 2 e i 10 gradi, mentre le massime, grazie al soleggiamento e all’attenuazione dei venti, subiranno un rialzo, portandosi su valori compresi tra i 12 e i 19 gradi.

Nel complesso, la regione si avvia verso una fase di maggiore stabilità atmosferica, con temperature in graduale ripresa e cieli più sgombri da nubi. Un contesto che segna un netto cambio di passo rispetto ai giorni precedenti, proiettando l’Emilia Romagna verso condizioni più tipicamente primaverili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.