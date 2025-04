Meteo Emilia-Romagna: dopo il sole, in arrivo piogge e cieli grigi

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si appresta a vivere un cambio di scenario meteorologico significativo dopo giornate caratterizzate da tempo stabile, cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi e temperature decisamente miti, con punte massime che hanno superato localmente i 22-23°C sulle pianure. A partire da domenica, infatti, è atteso l’ingresso di una nuova fase instabile, accompagnata da un flusso continuo di correnti atlantiche che andrà a influenzare l’intera regione con piogge e rovesci distribuiti in più momenti.

Le prime avvisaglie di questo peggioramento si manifesteranno già nel corso della notte tra sabato e domenica, con cieli che tenderanno rapidamente a coprirsi e precipitazioni diffuse, seppur di debole intensità, in propagazione da sud-ovest verso nord-est. Durante il pomeriggio di domenica potrebbe verificarsi una temporanea tregua delle piogge sulle pianure emiliane, mentre l’instabilità persisterà, seppur in modo irregolare, sulle aree interne dell’Emilia e sulla Romagna. Dalla serata è previsto un nuovo peggioramento diffuso, con fenomeni estesi, per lo più deboli ma localmente moderati, su tutto il territorio regionale.

La giornata di lunedì manterrà condizioni simili, con cieli coperti e piogge che si presenteranno a tratti moderate, alternate da pause asciutte nelle prime ore del giorno. Nel pomeriggio e in serata, le precipitazioni tenderanno a intensificarsi, risultando più persistenti sull’Emilia occidentale e nelle zone appenniniche, dove potranno assumere localmente carattere moderato o forte.

