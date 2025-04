Meteo Emilia-Romagna: piogge, rovesci e instabilità fino a metà settimana

MeteoWeb

Come da previsione, la domenica in Emilia-Romagna si è aperta con un cielo grigio e piogge diffuse, in particolare sulle aree centro-occidentali e lungo l’Appennino. Fin dalle prime ore, precipitazioni costanti hanno interessato gran parte del territorio, in una fase meteorologica che vede i fenomeni spostarsi gradualmente verso nord-est. Nella giornata di lunedì 14 aprile, il cielo si manterrà coperto ovunque, con piogge che tenderanno ad attenuarsi temporaneamente nella mattinata, soprattutto sulla parte occidentale della regione. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, nuovi rovesci torneranno a interessare in modo più diretto la Romagna, estendendosi poi entro la serata a tutto il territorio regionale. Le precipitazioni risulteranno in genere deboli, ma a tratti potranno raggiungere intensità moderate, in particolare sui rilievi e nelle aree orientali dell’Emilia. Le temperature saranno in risalita, sia nei valori minimi che massimi, con punte comprese tra gli 8 e i 13°C al mattino e massime tra i 12 e i 17°C nel pomeriggio.

Martedì 15 aprile sarà una giornata segnata da un’alternanza di nubi e brevi schiarite. La nuvolosità risulterà irregolare, con addensamenti più consistenti nelle ore centrali e nelle zone prossime ai crinali appenninici. Le precipitazioni tenderanno a esaurirsi nelle prime ore del giorno, lasciando spazio a condizioni di variabilità spiccata. Nel pomeriggio saranno possibili nuovi rovesci sparsi, talvolta a carattere temporalesco, con maggiore probabilità sul settore orientale dell’Emilia e sulla Romagna settentrionale.

La situazione resterà dinamica anche mercoledì 16 aprile. Al mattino si prevedono ampie schiarite, specie nelle aree centrali ed orientali della regione. Tuttavia, dal pomeriggio è atteso un nuovo aumento della copertura nuvolosa, a partire dall’Emilia occidentale, dove gli addensamenti si faranno progressivamente più intensi. Le precipitazioni saranno in prevalenza assenti nella prima parte della giornata, ad eccezione di qualche rovescio localizzato tra il piacentino e il parmense. Con il passare delle ore, però, si assisterà a un nuovo peggioramento, con rovesci e temporali anche intensi che, inizialmente localizzati sulle zone centro-orientali, tenderanno a spostarsi verso ovest, dove le piogge potranno persistere fino a tarda sera.

