Meteo Emilia-Romagna: primavera fino a sabato, poi gelo e temporali

Sull’Emilia-Romagna la giornata odierna è stata dominata da cieli grigi e qualche pioggia di debole intensità, in particolare nelle ore del mattino. Tuttavia, con il passare delle ore, la situazione è andata lentamente migliorando, lasciando spazio a progressive schiarite nel corso del pomeriggio e della sera. Nei prossimi giorni la regione potrà beneficiare di un temporaneo ritorno alla stabilità atmosferica, con giornate prevalentemente soleggiate e senza precipitazioni. Giovedì 3 aprile sarà infatti caratterizzato da cieli sereni, con temperature minime in lieve calo, comprese tra i 4 e i 10 gradi, e massime in aumento, con valori che oscilleranno tra i 14 e i 19 gradi. Anche venerdì 4 aprile proseguirà all’insegna del bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e l’assenza di fenomeni significativi.

Sabato 5 aprile confermerà la fase stabile, con condizioni meteorologiche simili: cieli in prevalenza sereni o solo lievemente velati, minime stazionarie tra 4 e 8 gradi e massime ancora in crescita, comprese tra 17 e 21 gradi, con possibili picchi fino a 22 gradi sulla pianura emiliana. Si tratterà di un’illusione primaverile destinata però a interrompersi bruscamente nel corso della giornata di domenica 6 aprile.

Proprio domenica, infatti, è atteso l’arrivo di un’irruzione di aria fredda di origine orientale che interesserà l’intera regione, determinando un netto cambiamento del quadro meteorologico. I venti rinforzeranno improvvisamente da est, con raffiche intense che potranno toccare i 60-80 km/h, e le temperature subiranno un drastico calo, con una diminuzione di 6-8 gradi nel giro di poche ore. L’arrivo di questa massa d’aria più fredda sarà inoltre accompagnato da fenomeni di instabilità a carattere convettivo, con possibili rovesci e temporali sparsi, in particolare sui settori centro-orientali dell’Emilia-Romagna. In questo contesto, la quota neve si abbasserà fino agli 800-1000 metri di altitudine.

