Meteo Emilia-Romagna: in arrivo schiarite e temperature in rialzo dopo i rovesci notturni

MeteoWeb

Come previsto, una nuova fase di instabilità andrà a interessare nuovamente l’Appennino emiliano nelle prossime ore, con rovesci localizzati in movimento verso il Nord-Est della regione. Durante la notte, qualche precipitazione veloce potrà inoltre manifestarsi con direttrice settentrionale, andando a coinvolgere in particolare il territorio ferrarese e, più significativamente, la fascia costiera romagnola tra il cesenate e il riminese.

La giornata di giovedì 10 aprile inizierà con cieli nuvolosi tra notte e mattino, ma già nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le prime schiarite avanzeranno da ovest verso est, e il cielo tenderà a diventare sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio, con ampie aperture che caratterizzeranno anche le ore serali. Le precipitazioni residue previste nella prima parte della notte sulla Romagna centro-meridionale saranno di breve durata e non particolarmente significative. Il resto della giornata proseguirà all’insegna della stabilità.

Venerdì 11 aprile sarà una giornata pienamente soleggiata, con cieli sereni su tutto il territorio e assenza totale di precipitazioni. Le temperature inizieranno a salire, segnando un progressivo ritorno a condizioni più miti: le minime si attesteranno tra i 5 e gli 8 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra i 20 e i 23 gradi, in linea con le medie stagionali.

Anche sabato 12 aprile manterrà un’impostazione meteorologica stabile, sebbene si preveda un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno o solo parzialmente velato, mentre nel pomeriggio e in serata transiteranno nubi medio-alte e stratificate, che renderanno l’atmosfera più grigia, ma senza fenomeni rilevanti. Solo dalla tarda sera si segnala la possibilità di qualche isolato piovasco, in particolare sulle aree interne dell’Emilia occidentale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.