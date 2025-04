Meteo Emilia-Romagna: breve tregua, in arrivo un colpo di coda invernale

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si appresta a vivere un fine settimana dal sapore pienamente primaverile, con condizioni di tempo stabile e temperature in deciso aumento, soprattutto nei valori massimi. Tra venerdì 4 e sabato 5 aprile, il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso, senza rischio di precipitazioni. Le temperature minime, in calo nella giornata di venerdì, si attesteranno tra i 4 e gli 8°C, mentre le massime saliranno progressivamente, raggiungendo i 16-19°C venerdì e spingendosi fino ai 21°C sabato, con punte possibili di 22°C sulla pianura emiliana.

Tuttavia, questo scenario mite e soleggiato avrà vita breve. A partire da domenica è atteso un significativo cambiamento del quadro termico, con l’arrivo di un’irruzione fredda che riporterà un clima più tipico della tarda stagione invernale. Le temperature massime subiranno un brusco ridimensionamento, scendendo tra i 12 e i 14°C sia nella giornata di domenica che a inizio settimana.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai valori minimi attesi tra lunedì 7 e mercoledì 9 aprile. In questo periodo, complice il possibile rasserenamento notturno e la presenza di masse d’aria più fredde, non si escludono cali termici significativi nelle ore più fredde del giorno, con rischi connessi per la vegetazione già in fase di ripresa vegetativa. Si tratterà, dunque, di un passaggio repentino da condizioni pienamente primaverili a un ritorno di stampo più invernale, che richiederà attenzione e aggiornamenti costanti.

