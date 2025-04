Meteo Emilia-Romagna: ultimo colpo d’inverno, poi ritorna la mitezza

MeteoWeb

La prossima notte si preannuncia come la più fredda di questo periodo per l’Emilia-Romagna. Le condizioni meteorologiche favorevoli – cieli completamente sereni, salvo qualche nube di passaggio lungo il litorale, e l’assenza quasi totale di vento – favoriranno un forte calo termico notturno, con il rischio concreto di gelate più diffuse rispetto alla notte precedente. Le temperature più rigide sono attese lungo l’asse della Via Emilia, dove il modello meteorologico ICON prevede valori minimi compresi tra 0 e -2 gradi. Tuttavia, in presenza di cielo sereno e calma di vento, non si escludono punte ancora più basse, fino a -3 o -4 gradi in alcune aree della regione.

Nei giorni successivi si assisterà a un progressivo aumento delle temperature. La giornata di martedì 8 aprile sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o solo lievemente velato da nubi alte nel corso del pomeriggio e della sera. Nessuna precipitazione è attesa sul territorio regionale.

Anche mercoledì 9 aprile il tempo rimarrà in prevalenza stabile. Il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente nelle zone appenniniche durante le ore centrali della giornata. Sulle pianure orientali dell’Emilia e lungo la costa romagnola, invece, prevarranno ampie schiarite. Le precipitazioni saranno pressoché assenti, anche se non si può escludere del tutto qualche isolato rovescio pomeridiano sui rilievi.

Le temperature inizieranno gradualmente a salire, sia nei valori minimi, che si porteranno tra 1 e 5°C, sia in quelli massimi, attesi in crescita fino a raggiungere i 13-18°C. Un’evoluzione che segna l’avvio di una fase più mite e primaverile per l’Emilia-Romagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.