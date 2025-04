Meteo Impazzito: dalla sabbia del Sahara al vento forte e al caldo anomalo. Focus sul Centro-Sud

MeteoWeb

Un significativo cambiamento delle condizioni meteorologiche è imminente sull’Italia. A partire dalle prossime ore, in particolare da stanotte (martedì 15 aprile), una profonda area di bassa pressione prenderà forma nel Mediterraneo occidentale, posizionandosi inizialmente vicino alle Isole Baleari. Questo vortice ciclonico, destinato a essere il più intenso della settimana, evolverà lentamente nelle successive 48 ore, spostando il suo centro motore attorno alla Corsica tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile, prima di allontanarsi verso i Balcani nella giornata di venerdì.

La sua lenta progressione, ostacolata da una robusta struttura anticiclonica ad est, amplificherà e prolungherà gli effetti sulla nostra penisola, che si manifesteranno principalmente attraverso tre fenomeni distinti: una drastica intensificazione dei venti meridionali, un’invasione di polveri sahariane e un sensibile aumento delle temperature al Centro-Sud.

Il Dominio dello Scirocco: Raffiche Tempestose su Gran Parte del Paese

L’elemento meteorologico di maggior rilievo associato a questo ciclone sarà senza dubbio il vento. L’approfondimento della bassa pressione e la contemporanea presenza dell’anticiclone più a est creeranno un notevole dislivello di pressione atmosferica (gradiente barico) sul Mediterraneo centrale. Questa configurazione attiverà impetuose correnti di Scirocco che sferzeranno gran parte dell’Italia. Si prevedono raffiche molto forti, prossime o localmente superiori ai 100 km/h, in particolare lungo le coste più esposte e sui rilievi appenninici e insulari. Già si registrano segnali premonitori, come le raffiche di Scirocco a 70 km/h nel Salento. Sull’Appennino, tra Marche e Abruzzo, la ventilazione si intensifica ulteriormente con punte di 90 km/h dai quadranti sud-occidentali. È fondamentale prestare la massima attenzione: venti di tale intensità possono causare disagi alla circolazione, difficoltà nei trasporti marittimi, caduta di rami o strutture pericolanti e rendere rischiose le attività all’aperto, specialmente in montagna e vicino al mare.

Cieli Carichi di Sabbia: Picco di Polveri Desertiche Mercoledì

Insieme al vento caldo, masse d’aria di diretta estrazione sahariana trasporteranno ingenti quantità di polveri desertiche verso l’Europa e l’Italia. Questo fenomeno, già in atto, raggiungerà la sua massima concentrazione proprio nella giornata di mercoledì 16 aprile. Le tempeste di sabbia attualmente attive sul Sahara sono la sorgente di questo vasto pennacchio di polvere che renderà i cieli lattiginosi o giallastri, potrà ridurre leggermente la visibilità e causare depositi di sabbia sulle superfici esposte, specialmente in caso di eventuali (seppur non prevalenti secondo questo quadro) precipitazioni (la cosiddetta “pioggia sporca”).

Caldo Fuori Stagione al Centro-Sud: Temperature Fino a 25 Gradi

Il flusso sciroccale non trasporterà solo sabbia, ma anche aria decisamente mite per il periodo. Le temperature subiranno un sensibile aumento, portandosi ben oltre le medie stagionali, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e sulla Sicilia. In queste aree, tra mercoledì e giovedì, si potranno raggiungere e localmente superare picchi massimi intorno ai 25 gradi Celsius, creando un contesto climatico quasi estivo in netto anticipo sulla stagione.

Un Ciclone “Frenato”: L’Effetto del Blocco Anticiclonico

La persistenza di questi fenomeni per quasi 48 ore è legata alla particolare dinamica atmosferica. Il lento movimento del ciclone verso levante è causato da un vero e proprio “muro” anticiclonico posizionato sull’Europa orientale e sui Balcani. Questa struttura di alta pressione funge da blocco, rallentando l’evoluzione della bassa pressione e rendendo la sua azione sul nostro Paese più duratura ed incisiva rispetto a una normale perturbazione atlantica.

Conclusioni e prospettive

L’Italia si appresta quindi a vivere 48 ore (mercoledì 16 e giovedì 17 aprile) caratterizzate da forte vento di Scirocco, cieli velati dalla sabbia sahariana e caldo anomalo al Centro-Sud. La massima attenzione è richiesta per le forti raffiche di vento. La situazione tenderà a migliorare gradualmente a partire da venerdì 18 aprile, quando il centro della depressione si sposterà verso i Balcani, allentando la morsa del maltempo e dei venti sulla nostra penisola.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.