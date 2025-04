Meteo Maggio: dopo tanta pioggia, arriva il blocco ad Omega e la prima ondata di caldo

MeteoWeb

La primavera di quest’anno si sta confermando particolarmente capricciosa, ma nuovi sviluppi atmosferici fanno pensare che presto potremmo assistere a un cambiamento più deciso verso scenari più stabili e caldi, tipici della stagione estiva. Dopo settimane dominate da piogge intense e condizioni variabili, sembra che la svolta sia finalmente alle porte.

Negli ultimi giorni, infatti, la circolazione atmosferica ha mostrato segnali di transizione. Siamo passati dalle intense perturbazioni organizzate – come quella che ha colpito in modo eccezionale il Piemonte – a una fase più instabile, governata da dinamiche termo-convettive. In questo tipo di configurazione non si formano più fronti strutturati, bensì precipitazioni che nascono localmente grazie al contrasto tra l’aria fredda in quota e quella più mite e umida nei bassi strati dell’atmosfera.

Questo schema è favorito dalla presenza di gocce fredde, piccoli nuclei di aria più fredda che si staccano dal flusso principale delle correnti atlantiche e scivolano verso sud, alimentando l’instabilità soprattutto nel bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Una situazione che, secondo le ultime analisi, continuerà a caratterizzare il tempo almeno fino a metà della prossima settimana.

Ancora instabilità, ma all’orizzonte si intravede il cambiamento

Nel breve termine, sono attesi ancora nuovi impulsi di instabilità. Un primo sistema interesserà tra oggi e domani principalmente le regioni adriatiche, mentre nel fine settimana un altro impulso, di provenienza più occidentale, porterà fenomeni instabili su Nord-Ovest, Sardegna e aree tirreniche. Quest’ultimo sistema dovrebbe poi spostarsi verso le due Isole Maggiori, aprendo la strada a un cambiamento più significativo.

A cavallo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, è infatti previsto un graduale aumento delle altezze di geopotenziale in quota. Questo significa che l’atmosfera tenderà a stabilizzarsi, riducendo progressivamente le condizioni favorevoli alla formazione di nubi temporalesche e aprendo così la porta a giornate più soleggiate e miti.

Alta pressione nordafricana in arrivo: primi assaggi d’estate

Il ruolo chiave in questo processo sarà giocato da un promontorio di alta pressione nordafricana, che dovrebbe estendersi verso l’Italia spinto dalla presenza di una vasta goccia fredda in isolamento a ovest della Penisola Iberica. L’assetto sinottico che potrebbe delinearsi assomiglia a un blocco a omega, una configurazione piuttosto classica per questo periodo dell’anno, in cui due aree cicloniche ai lati di un anticiclone garantiscono stabilità sulla regione centrale.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa evoluzione non è ancora completamente certa: la posizione dei sistemi perturbati atlantici potrebbe ancora introdurre qualche disturbo, soprattutto lungo i paralleli dell’Europa centrale. Gli scenari più affidabili, al momento, indicano che tra il 30 aprile e il 2 maggio potremo vivere una fase di tempo decisamente più stabile, con un sensibile aumento delle temperature. In particolare, nelle aree interne del Paese, i valori massimi potrebbero facilmente superare i 26-28°C, offrendo così un primo, gustoso assaggio d’estate.

Conclusione: verso giornate più calde e stabili

In sintesi, la primavera 2025 si conferma movimentata, ma i prossimi giorni potrebbero segnare l’inizio di una fase più favorevole, soprattutto per chi attende con impazienza il caldo e il sole.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.