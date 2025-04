Meteo Marche: clima primaverile in arrivo, ma irruzione fredda dal 6 aprile

MeteoWeb

Un miglioramento delle condizioni meteorologiche è atteso nei prossimi giorni sulle Marche, grazie alla temporanea rimonta dell’alta pressione che favorirà un ritorno a un clima stabile e soleggiato. Le temperature saranno in netto aumento, riportando un’atmosfera tipicamente primaverile con valori massimi che potranno facilmente superare i 20 gradi, soprattutto nelle zone interne e costiere più esposte all’irraggiamento solare. Nonostante il tepore diurno, il quadro termico sarà caratterizzato da un’elevata escursione tra il giorno e la notte. Le ore notturne, infatti, continueranno a presentare condizioni piuttosto fredde, con possibili minime vicine allo zero nelle conche e nelle vallate interne soggette a inversione termica. Tale dinamica potrebbe favorire la formazione di gelate tardive, particolarmente insidiose per le colture agricole in fase di ripresa vegetativa.

All’orizzonte, tuttavia, si profila un possibile cambiamento: tra il 6 e il 7 aprile non è esclusa l’irruzione di una nuova massa d’aria fredda di origine artica, i cui effetti sul territorio marchigiano restano ancora da valutare nel dettaglio. Se confermata, tale discesa potrebbe riportare un temporaneo calo delle temperature, accompagnato da condizioni di instabilità atmosferica e nuove nevicate sull’Appennino, con quota neve stimata attorno agli 800 metri, ma con possibilità di episodi anche a quote più basse.

In questo contesto, permane dunque un’elevata attenzione per i possibili ritorni di freddo e le gelate, che potrebbero avere un impatto negativo sulle coltivazioni già in piena ripresa stagionale.

