Meteo: missione di Fitto a La Reunion e Mayotte, colpite dai cicloni

MeteoWeb

Missione nelle isole di Mayotte e La Reunion, entrambe gravemente colpite dai cicloni in questa stagione, per il vice presidente della Commissione Ue Raffaele Fitto. Il Commissario con delega alla Coesione oggi ha fatto tappa a La Reunion, dove ha dapprima effettuato un giro di ricognizione in elicottero per farsi un’idea dei danni del ciclone Garance – abbattutosi alla fine di febbraio – e dei progetti co-finanziati dall’Ue. Fitto ha avuto un bilaterale con Huguette Bello, Presidente del Consiglio Regionale di La Réunion e, assieme alla stessa Bello e al vicepresidente del Parlamento europeo Younous Omarjee, ha partecipato alla Conferenza dei Presidenti delle regioni ultraperiferiche.

“Ho incontrato gli agricoltori de La Réunion insieme al Ministro di Stato per i Territori d’Oltremare, Manuel Valls per discutere dei danni causati dal ciclone Garance. Un momento di ascolto e confronto fondamentale per pianificare la ripresa del settore agricolo locale“, ha inoltre scritto Fitto su X, prima di avere un bilaterale con Ary Chalus, Presidente del Consiglio regionale di Guadalupa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.